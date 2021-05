Nemusel být na světě. Ronaldova matka přiznala, že chtěla potratit

Dolores Aveiro, matka Cristiana Ronalda, na představení knihy Mother Courage v Lisabonu. (Foto: Profimedia.cz)

Pátého února to bylo 36 let od chvíle, kdy se na portugalské Madeiře narodil Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, tedy CR7, ze kterého vyrostl jeden z nejuznávanějších fotbalistů současnosti. Když Ronaldo získal popáté Zlatý míč, jeho děkovná slova směřovala v emotivním projevu i k matce. Ta před časem přiznala, že nechybělo mnoho a Cristiana by nikdo neměl šanci poznat.

Ronaldova matka, Dolores Aveiro, vydala před několika lety upřímnou autobiografii Mother Courage (odvaha). „Chtěla jsem potrat, ale doktor nepodporoval mé rozhodnutí,“ napsala mimo jiné. A tak se to zkusila vzít do „svých rukou“. Jak je uvedeno na portálu independent.ie, pila teplé pivo, běhala až k upadnutí…

Cristiano tehdy na oficiálním uvedení knihy nebyl, Dolores ale přiznala, že její syn o všem ví a oba jsou schopni o minulosti hovořit. „Když se to dozvěděl, řekl mi: Hele mami, tys chtěla jít na potrat a teď jsem to já, kdo drží kasu v domě,“ dodala uvolněně.