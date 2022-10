Nemilovaní i nenávidění. Michal Bílek a 4 další nejméně oblíbení čeští trenéři z uplynulých let

Trenéřina patří mezi nevděčná povolání. V České republice však možná více než kdekoli jinde platí fráze „jednou jsi dole, jednou nahoře.“ Jeden týden je fanoušci div nenosí na ramenou, další už si žádají jejich hlavy. Někdejší kouč české reprezentace Michal Bílek by mohl vyprávět o té méně příjemnější stránce. Jeho jméno vyvolává dodnes mezi částí fotbalové veřejnosti alergii. Není však jediným, na koho se z tribun v minulosti pískalo. Zatímco u některých byla tato nenávist jen dočasná, jiní se nálepky „neoblíbený kouč“ jen tak nezbaví. Kdo si toto nelichotivé označení vysloužil, to najdete v následujících kapitolách.

František Straka Nebýt odchodu do Slavie, jeho jméno by se v tomto výběru asi nevyskytlo. Motivátor František Straka si dokázal rychle získat na svou stranu téměř každou kabinu. Milovala ho i pražská Letná, kterou však v roce 2004 nečekaně opustil. V obraně ptáci, v útoku šelmy. I tak může vypadat fotbalová reprezentace Fanoušci Sparty brali Straku za svého i po odchodu z klubu, jenže pak se rozhodl přijmout nabídku Slavie a vyvolal obrovskou vlnu nevole. Zarytého Sparťana mezi sebe nepřijali ani Slávisté. Oba tábory ho dostaly pod šílený tlak, kvůli kterému se nakonec rozhodl rezignovat. Že nenávist hned tak nevyprchá, ukázal zápas Karviné, kterou Straka loni vedl, na hřišti Slavie. Tehdejší trenér slezského klubu si musel vyslechnout vulgarity nejen na svou adresu, ale také urážky rodiny a dětí. Foto: Profimedia.cz

Jozef Jarabinský Když na vás pískají zaplněné Bazaly, není to nic příjemného. Je to však pocit, který Jozef Jarabinský dobře poznal. Známý trenér, který začínal u sparťanské mládeže, to měl se získáním fanoušků na svou stranu vždy složité. 9 trenérů, kteří v české lize vedli Spartu a dříve za klub z Letné hráli Pokřik „Jarabinský ven“ se nesl Ostravou i Prahou, kde třikrát vedl Spartu. Fanoušci často kroutili hlavami nad tahy, které prováděl. Hodně lidem ani nepřišel sympatický. Co však nebylo v Česku, to platilo v zahraničí. Jarabinský trénoval ve Španělsku, Řecku, Číně a skvělé jméno si udělal v Turecku. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Hřebík Jednou měl fanoušky na své straně, jinak šli ale tvrdě proti němu. Když Jaroslav Hřebík s reprezentací do devatenácti let vybojoval na evropském šampionátu stříbrné medaile, všichni si ho přáli vidět na reprezentační židli seniorského týmu. To se nestalo, přesto Hřebík měnil působiště. Vydal se na Letnou, odkud ho fanoušci už dříve vyštvali. Jeho návrat ale nedopadl příliš dobře. Hřebíkovy děti. Jak si vedou fotbalisté ze stříbrné devatenáctky? Pražským stadionem se po sérii neúspěchů neslo známé „Hřebík ven.“ Ještě horší chvíle zažil na Letné v letech 2004 a 2005. Na lavičce překvapivě nahradil miláčka tribun Františka Straku a fanoušci ho nepřijali. Hřebík si nesedl ani s hvězdami v kabině, dostal se do sporů s Karlem Poborským nebo Jaroslavem Blažkem a brzy se z Prahy pakoval. Foto: Profimedia.cz

Petr Rada Do kategorie nejméně oblíbených trenérů patří také Petr Rada. I on poznal, jaké to je zažít nevoli všech českých fotbalových fanoušků. V roce 2008 dostal těžký úkol, po Karlu Brücknerovi převzal reprezentaci, kterou měl dovést na mistrovství světa do Jihoafrické republiky. Jenže selhal. Kvalifikaci rozběhl prachbídně a po domácí porážce se Slováky skončil. Slavné i neslavné konce. 8 předchůdců kouče Jarolíma na reprezentační židli Trenér bouřlivák si stihl udělat řadu nepřátel, v kariéře ale pokračoval dál. Na teplických Stínadlech se na nějakou dobu zklidnil, pak převzal pražskou Slavii a brzy si opět vykoledoval pískot fanoušků, kteří si vehementně žádali jeho odchod. K tomu posléze také došlo. Foto: Profimedia.cz