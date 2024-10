Někteří se stěhovali, jiní zůstali. 7 českých gólmanů, kteří by měli zasáhnout do letošní sezony NHL

Nakoukne do NHL některý z českých brankářů, kteří loni chytali na farmě? Co třeba Jakub Škarek, Aleš Stezka nebo Tomáš Suchánek? Uvidíme. Tentokrát jsme se podívali na sedm českých gólmanů, kteří chytali v NHL už loni. Jaké mají vyhlídky? A kdo z nich se v létě stěhoval? Podívejte se.

Počet českých hokejistů v NHL sice v posledních letech klesá, to se ovšem netýká brankářů. Těch působí za Atlantikem stále dost.

Čtyřiadvacetiletý Lukáš Dostál, jenž byl jednou z hlavních hvězd zlatého českého týmu na domácím světovém šampionátu v Praze, se chystá na další sezonu v Anaheimu. V té uplynulé si připsal 44 startů, což je jeho dosavadním maximem. I letos by se měl dělit o prostor s Johnem Gibsonem, po sezoně pak Dostálovi končí smlouva.

Dvaatřicetiletý David Rittich odešel do zámoří v roce 2016 z Mladé Boleslavi. Od té doby chytal za Calgary, Toronto, Nashville, Winnipeg a Los Angeles, v jehož barvách se v minulém ročníku objevil i v play-off. Sázka na zkušeného českého gólmana Kings vyšla, Rittichovi se daří i v přípravě.

Vítek Vaněček (San Jose Sharks)

Dva roky byl ve Washingtonu, další (necelé) dva z New Jersey. V Devils se měl stát jedničkou, angažmá mu ale úplně nesedlo, v průběhu loňského ročníku se navíc zranil. New Jersey ho poslalo do San Jose, ve kterém v tomto ročníku osmadvacetiletého Vítka Vaněčka čeká premiéra.

Foto: Profimedia.cz