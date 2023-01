Někteří jsou pryč, další (asi) odejdou. 5 brankářů Sparty, kteří jsou na odstřel

Matěj Kovář se postavil do brány hned poté, co jej Sparta přivedla. Od té doby před sebe nikoho nepustil a jasnou jedničkou bude i na jaře. Pražané se proto v zimě několika dalších brankářů zbavila a další možná ještě odejdou. Více se dozvíte v následujících pěti kapitolách.

Milan Heča je ve Spartě od léta 2018, zdá se ale, že jeho pražská mise spěje ke konci. Ještě loni na jaře byl sice jedničkou, na podzim už byl ale brankářem číslo tři a během jara si nejspíš nezachytá. I proto se spekuluje o jeho návratu do Slovácka, odkud do Sparty přišel. V Uherském Hradišti by jednatřicetiletý gólman měl zastoupit Filipa Nguyena, jenž má namířeno do Vietnamu. Teď jen záleží, kdy ke všemu dojde.

Dominik Holec – 28 let

Sparta jej přivedla v létě roku 2020 poté, co skončil v Žilině. Na Letné se nejprve neprosadil, a tak odešel hostovat do Rakówa, se kterým získal polský pohár. Poté se do Prahy vrátil a začal stoupat vzhůru. Šanci mu dal Pavel Vrba, který jej nasadil v pohárovém utkání proti Rangers, slovenský gólman chytil příležitost za pačesy a coby jednička vstoupil i do letošní sezony. Pak ale Sparta přivedla Matěje Kováře a osmadvacetiletý Holec se už do brány nedostal. V zimě proto odešel hostovat do polské Poznaně.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia