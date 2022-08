Nekonečná telenovela. Podívejte se, které kluby marně lákaly Adama Vlkanovu

Elitní ligové kluby byly na přestupovém trhu hodně aktivní. O to více je překvapivé, že sedmadvacetiletý Adam Vlkanova je i nadále hráčem Hradce Králové. Zájemci o jeho služby přitom už byli. A nebylo jich málo. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Poté, co byl během května spatřen společně s Janem Mejdrem ve VIP lóži v Edenu, zdálo se být jasné, že zamíří do Slavie. Sešívaní o něj měli zájem, jenže Hradec Králové nasadil vysokou cenu – jeden milion eur. Tuto částku Pražané nezaplatili a z očekávaného transferu nakonec sešlo.

Delší dobu je Vlkanova spojován také s Plzní. Finanční situace Viktorky nebyla optimální, to se teď ale mění. Západočeši postoupili do Ligy mistrů a pořádně nafoukli klubovou kasu. Peníze na Vlkanovu už v Plzni najdou, navíc se zdá, že o prodej své opory má zájem i Hradec Králové. Najdou všechny strany společnou řeč?

Co Baník?

V souvislosti s Vlkanovou se dříve hovořilo taky o Baníku. Ten okolo kapitána Hradce Králové kroužil už v roce 2020, tehdy ale nabídl za hráče málo peněz, čehož později museli na Bazalech litovat. V Ostravě by o něj stáli určitě i nyní, přestupem do Baníku by si ale Vlkanova příliš nepolepšil.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia