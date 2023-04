Neklaplo to. 7 hvězd, které měly v minulosti nakročeno do Liverpoolu, ale nakonec skončily jinde

Ve snaze zachránit dohodu poslal Shankly hráče na zotavenou, aby si odpočinul a dal se do kupy. Po návratu z dovolené měl jít opět na zdravotní testy. Frank odletěl na Mallorku, kde si žil na vysoké noze a flámoval jako by se nechumelilo. Po návratu neprošel další lékařskou prohlídkou a bylo po angažmá. Nedlouho poté podepsal smlouvu v Leicesteru.

Trenér Gerard Houllier měl v roce 2002 už téměř podepsanou smlouvu z nizozemským reprezentačním záložníkem Georgem Boatengem. Prakticky jistý přestup nakonec ztroskotal na finančních požadavcích agentů a Boateng odešel za pět milionů liber do Middlesbrough, kde strávil šest sezon a odehrál 223 zápasů.

Mezi oběma kluby dokonce došlo k jednání o přestupu, ale nakonec všechno ztroskotalo na platu pro mladičkou hvězdičku. Klubová strategie tehdy striktně zakazovala přeplácet nevyzkoušené hráče. Houllier později přiznal, že by příliš velká mzda pro nováčka v týmu mohla rozložit mužstvo. Ronalda nakonec ulovil sir Alex Ferguson a zbytek je už jen (slavná) historie…

To není vtip. Stačilo málo a k hvězdným fotbalovým výšinám se mohl portugalský útočník Cristiano Ronaldo odrazit z Anfield Road. Ještě předtím, než přestoupil ze Sportingu Lisabon do Manchesteru United, měl o něho velký zájem tehdejší kouč Liverpoolu Gerard Houllier.

Liverpool se snažil smlouvat, šel s cenou až na 12,3 milionu liber, ale z dohody nakonec sešlo. Sabrosa zůstal v Benfice ještě další dva roky, pak přestoupil do Atlétika Madrid, kde pobyl tři roky. Další tři sezony strávil v tureckém Besiktasu Istanbul a Espanyolu Barcelona.

Když přiletěl v létě roku 2005 portugalský útočník Simao Sabrosa do Liverpoolu na zdravotní prohlídku, vypadalo to, že klub získal za 10 milionů liber skvělého hráče. Sabrosa prošel lékařskými testy a tehdejší kouč Rafael Benitez si mohl mnout ruce nad hvězdnou posilou. Jenže těsně před uzavřením přestupového okna Benfica nečekaně zvýšila požadovanou sumu za svého tehdejšího kapitána na 13,6 milionu liber.

Člen slavných Los Galacticos a jeden z nejlepších fotbalistů světa Luis Figo měl v roce 2005 nakročeno z Realu Madrid do Liverpoolu. Když po pěti sezonách končil ve 32 letech kariéru na San Bernabeu, neměl o nabídky z evropských velkoklubů nouzi. Portugalský reprezentant byl nakloněn přestupu na Anfiled Road a údajně souhlasil s podmínkami, které mu anglický klub nabízel, nakonec se ale rozmyslel a rozhodl se pro italský Inter Milán, kde strávil poslední čtyři roky své dlouhé kariéry.

2008: Gareth Barry (Aston Villa)

V roce 2008 si vyhlédli v Liverpoolu kapitána Aston Villy Garetha Barryho, který se měl na Anfield Road stát náhradou za Xabiho Alonsa, jenž měl po sezoně odejít z klubu. Následovala série mnoha (neúspěšných) nabídek a únavný proud rozporuplných zpráv v médiích.

Po skočení ročníku Xabi zamířil do Realu Madrid, ale Barry místo něho do klubu nepřišel. Z Aston Villy se přesunul za 12 milionů liber do Manchesteru City. Liverpool porážku na přestupovém kolbišti vyřešil podpisem s Albertem Aquilanim. Barry nakonec ale skončil v Liverpoolu – od roku 2014 byl tři sezony hráčem městského rivala Evertonu.

Foto: Profimedia.cz