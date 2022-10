Neklaplo to. 6 hvězd, které měly v minulosti namířeno do Tottenhamu, ale nakonec skončily jinde

Sezona 2018/19 byla z pohledu Tottenhamu naprosto unikání, ale už dalším ročníku klub nakupoval posily jako o závod a utratil skoro 150 milionů liber a letos v létě 170 milionů. A kluboví manažeři už hledí směrem k zimnímu přestupnímu termínu.

Jedním z hlavních lednových cílů Tottenhamu by měl být osmadvacetiletý anglický brankář Jordan Pickford z Evertonu, jenž by měl nahradit veterána Huga Llorise. Otázkou je, zda Spurs dotáhnou transfer do konce, protože talentovaného hráče jim může vyfouknout některý z jejich konkurentů. Nebylo by to poprvé, co by Tottenham ostrouhal.

Například před osmi lety to byl případ útočníka Romelu Lukakua z Chelsea, který však tehdy hostování v Evertonu proměnil v přestup a Kohouti tak ostrouhali. Už několikrát se stalo, že měl špičkový fotbalista nakročeno do klubu, a nakonec z transferu sešlo.

Připomeňte si šest špičkových fotbalistů, s nimiž v minulosti v Tottenhamu už téměř najisto počítali a oni nakonec zamířili jinam. Jejich jména i příběhy najdete v následujících kapitolách.