Neklaplo to. 3 italské kluby, které v zimě kroužily okolo Antonína Baráka

Když Antonín Barák do Fiorentiny přicházel, určitě nečekal, že v týmu bude na vedlejší koleji. Během podzimu toho moc neodkopal, a tak si přál změnit dres. Což o to, zájemci by se našli, jenže Fiorentina českého záložníka nakonec nepustila.

Barák tak zůstává v týmu, ve kterém nemá ideální pozici, a ze kterého chtěl sám odejít. Které kluby okolo něj v minulých dnech kroužily? Podívejte se.