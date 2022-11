Nejzkušenější borci z týmu, který vládne Fortuna lize. 6 třicátníků v kádru Viktorie Plzeň

Nejmladším hráčem plzeňského kádru je útočník Fortune Bassey z Nigérie, jemuž je 24 let. Na druhé straně věkové spektra najdeme šestici zkušených třicátníků. Kdo mezi ně patří, na to odpovídají následující kapitoly.

6. Luděk Pernica – 32 let Když je zdravý, patří do základní sestavy a na hřišti maká od první do poslední minuty. Dvaatřicetiletý obránce Luděk Pernica dělal první ligové kroky v brněnské Zbrojovce, následně se stal oporou Jablonce. V roce 2018 se upsal Plzni, kde působí dodnes (s výjimkou krátkého návratu na hostování do Brna). V minulém ročníku pomohl Viktorce k mistrovskému titulu a v aktuální sezoně má po 11 zápasech na kontě jeden gól a asistenci. Na západě Čech má podepsanou smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

5. Jan Kopic – 32 let Dvaatřicetiletý záložník Jan Kopic je v Plzni už osmou sezonu. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té další se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. V minulém ročníku se v lize dostal na hřiště sedmadvacetkrát a většinou byl v základní sestavě. Dal pět gólů a zaznamenal tři asistence a pomohl k dalšímu prvenství v lize. V Plzni v létě prodloužil kontrakt o dva roky. Foto: Profimedia.cz

4. Jhon Mosquera – 32 let Jhon Mosquera je jihoamerickým klenotem v sestavě Viktorky. Do Plzně přišel v roce 2021 po povedené sezoně v dresu Liberce. Ještě předtím hrával v pražské Bohemce. Šikovný kolumbijský záložník přispěl v minulém ročníku k zisku mistrovského titulu sedmi brankami a šesti asistencemi a do aktuální sezony vstoupil naprosto famózně. Ve 13 zápasech zaznamenal šest gólů a dvě nahrávky, jednou si vysloužil za výkon na hřišti ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Na západě Čech má podepsaný kontrakt do konce ročníku. Foto: Profimedia.cz

3. Lukáš Hejda – 32 let Na západ Čech přišel Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z šesti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších pěti mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Nyní je mu 32 let a s Viktorkou před rokem prodloužil smlouvu do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

2. Radim Řezník – 33 let Radim Řezník kroutí už dvanáctou sezonu v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v ročníku 2020/21 však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Do minulé sezony ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a čtyřmi brankami a třemi asistencemi pomohl k zisku titulu. Na západě Čech v létě prodloužil kontrakt do konce ročníku 2022/23, neodehrál v něm ale kvůli zranění ani jedinou minutu. Foto: Profimedia.cz