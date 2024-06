Nejžádanější Evropané. 10 mladíků ze starého kontinentu, kteří by měli jít v draftu NHL na řadu nejdříve

Část 1 / 11



Vypadá to, že jsou zpátky doby, kdy si kluby z nejprestižnější hokejové soutěže na světě vybíraly téměř pravidelně v prvním kole aspoň jednoho českého hokejistu. V minulých dvou letech to klaplo a letos bychom se českého talentu mezi prvními dvaatřiceti mladíky mohli také dočkat. Kromě početné skupiny hráčů ze Severní Ameriky mají skauti vytipovány i nejlepší mladíky z Evropy, kteří se v budoucnosti mohou stát nejzářivějšími hvězdami NHL. Jména i hokejové příběhy deseti talentovaných borců ze starého kontinentu, kteří by měli jít v draftu NHL na řadu nejdříve, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Aron Kiviharju (Finsko) Mezi posledními borci v prvním kole draftu NHL, nebo mezi prvními ve druhém by měl být vybrán podle prognóz skautů finský obránce Aron Kiviharju. Narodil se v Dánsku během angažmá jeho otce v tamní nejvyšší soutěži, ale hokejově už vyrůstal v zemi tisíců jezer, konkrétně v klubu TPS. Od 15 let je pravidelně členem mládežnických výběrů Suomi a s osmnáctkou vybojoval v roce 2022 bronzové medaile. DRAFT 2012: 15 „podceněných“ hráčů, kteří se dokázali prosadit v NHL Na obránce není Kiviharju moc vysoký, ale co mu chybí na fyzických dispozicích, to dohání výborným bruslením a především myšlením. Je to týmový hráč s vynikající přihrávkou a nesmírně šikovnýma rukama.

Pokračování 3 / 11 9. Emil Hemming (Finsko) Pouhý den před draftem oslaví finský útočník Emil Hemming 18. narozeniny, a jako dárek k nim jistě dostane dres klubu, který po něm sáhne v prestižním výběru. Šance, že půjde na řadu už v prvním kole, jsou poměrně vysoké. Nevyšlo to. Patrik Štefan a další nejméně povedené první výběry v draftech NHL Navzdory nízkému věku už má za sebou celou sezonu mezi dospělými v nejvyšší finské lize. V dresu TPS odehrál 40 utkání a posbíral v nich do statistik 11 bodů (7+4). Hemming má pověst excelentního střelce, který dokáže skórovat z jakékoli situace a místa na hřišti. Je to ideální hráč pro přesilovky, který tvrdě pracuje pro mužstvo a efektivně se zapojuje do defenzívní činnosti. Až do roku 2025 má podepsanou smlouvu v TPS, ale možná, že se po draftu vydá do zámoří. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Nikita Artamonov (Rusko) Hned čtyři ruští hokejisté by se podle předpovědí expertů mohli objevit v prvním kole draftu NHL. Jedním z nich je útočník Nikita Artamonov, který má za sebou parádní sezonu v dresu Torpeda Nižnij Novgorod. Osmnáctiletý mladík v 54 zápasech zaznamenal sedm branek a 16 asistencí, takže na sebe přitáhl pozornost zámořských skautů. Artamonov je vysoce kreativní křídlo, umí číst hru a svýma šikovnýma rukama dokáže poslat překvapivou a na milimetr přesnou přihrávku. Je to mimořádný talent. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Adam Jiříček (Česká republika) Jestli má některý z českých hokejistů téměř jistotu, že se objeví v prvním kole letošního draftu NHL, pak je to obránce Adam Jiříček. Napodobil by tak svého bratra Davida, kterého si v roce 2022 vybral jako šestého v celkovém pořadí Columbus. Jeho vyhlídky v draftu by však mohlo poněkud srazit vážné zranění kolena, které utrpěl na letošním mistrovství světa juniorů, a jež ho do konce ročníku vyřadilo ze hry. Největší naděje. 5 českých hokejistů, kteří by měli jít v letošním draftu NHL na řadu nejdříve Jiříček je plzeňským odchovancem a na rozdíl od mnoha svých vrstevníků se nerozhodl pro odchod do zahraničí, ale působí stále v mateřském klubu. Už v sezoně 2022/23 odehrál tucet utkání mezi dospělými a v uplynulém ročníku už měl jisté místo v kádru. Je to borec s velmi vysokou hokejovou inteligencí, který dokonale čte hru, výborně zvládá rozehrávku i podporu ofenzívy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Igor Černyšov (Rusko) Na levém křídle v dresu moskevského Dynama odehrál v sezoně 2023/24 Igor Černyšov 34 zápasů, ve kterých dal tři branky a k nim přidal jednu asistenci. Urostlý forvard zaujal zámořské skauty výbornými bruslařskými dovednostmi a téměř zázračnýma rukama. S pukem na hokejce dovede vskutku pozoruhodné věci. Díky urostlé postavě se nebojí ani fyzické hry u mantinelů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Michael Brandsegg-Nygard (Norsko) Ještě nikdy neměl norský hokej zástupce v prvním kole draftu NHL. Nejvýše byl v roce 2002 vybrán ve druhém kole Marius Holtet, který si však v elitní zámořské lize nikdy nezahrál. Tento osud ale velmi pravděpodobně nečeká Michaela Brandsegga-Nygarda, který se bezpochyby objeví v letošním výběru mezi nejlepšími mladíky. Osmnáctiletý útočník je odchovancem klubu Valerenga, v roce 2022 však zamířil do Švédska a v minulém ročníku už válel mezi dospělými ve druhé nejvyšší soutěži. V barvách klubu Mora IK naskočil do 41 střetnutí, ve kterých dal osm branek a přidal k nim deset asistencí. Od nadcházející sezony už by měl působit v elitní švédské lize, neboť se upsal klubu Skelleftea AIK. 5 pravidel v NHL, o kterých jste zřejmě nikdy neslyšeli, ale opravdu platí Devadesátikilový pořízek je silovým typem forvarda, který vyhledává osobní souboje, v nichž je většinou vítězem. A když neuspěje silou, má dost mazanosti a hokejových dovedností k tomu, aby vyhrál šikovností. Nebo nějakou dobře skrytou zákeřností. Je to ideální hráč pro NHL a v hledáčku ho má před draftem nejeden zámořský klub. Na letošním mistrovství světa v Praze odehrál v norském dresu sedm utkání a zaznamenal pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Konsta Helenius (Finsko) O tom, jak mimořádným talentem je finský útočník Finsta Helenius, svědčí fakt, že byl letos nominován do tří národních týmů různých věkových kategorií. Na přelomu roku odehrál sedm utkání na světovém šampionátu juniorů, pak hrál na mistrovství světa hráčů do 18 let a nakonec byl členem výběru Suomi na turnaji seniorů v Praze. Všichni je chtějí. 10 excelentních mladých hokejistů, o něž se strhne v letošním draftu NHL největší boj Spolu se svým starším bratrem Kallem je hráčem Jukuritu, kde už od 16 let pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži dospělých. V sezoně 2023/24 nasbíral v 51 zápasech 36 bodů (14+22), dalších šest bodů si zapsal do statistik v šesti duelech v play-off a stal se (stejně jako loni) nejproduktivnějším mladým hráčem v lize. Helenius je agilním a nesmírně kreativním hráčem s šikovnýma rukama a výbornými střeleckými schopnostmi. Má všechny předpoklady, aby jednou patřil k ozdobám kluzišť v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Anton Silajev (Rusko) Dvoumetrový obr Anton Silajev má za sebou premiérovou sezonu v KHL a navzdory tomu, že její větší část absolvoval jako sedmnáctiletý, vedl si v ní v dresu Torpeda Nižnij Novgorod velice dobře. To také nenechalo v klidu zámořské skauty, takže na jeho volbu cílí v letošním draftu NHL nejeden klub. Tehdy to byli „bezejmenní“ mladíci. 19 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let Na NHL má skvělé fyzické předpoklady – je silný, nebojí se osobních soubojů, ale navzdory dvěma metrům výšky a téměř metráku živé váhy je na bruslích obdivuhodně rychlý a obratný. Navíc je to rozená vůdčí osobnost, která tvrdě pracuje pro tým. V Nižném Novgorodu má podepsanou smlouvu do roku 2026, ale kdo ví, zda se po draftu nevydá na zkušenou do zámoří, kde by rovnou mohl hrát nejprve ve farmářském týmu mezi dospělými v AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Arťom Levšunov (Bělorusko) Tři běloruští hráči byli dosud vybráni v prvním kole draftu NHL. Nejvýše byl v roce 1996 obránce Ruslan Salej, jehož si jako devátého vybral Anaheim, o tři roky později sáhl Pittsburgh jako po 18. v celkovém pořadí po Konstantinovi Kolcovovi a naposled se tak stalo v roce 2003, kdy Montreal ulovil Andreje Kosticyna. Ale už loňský draft napověděl, že o běloruské hráče je v NHL zájem a zámořští skauti že tamní mladíky bedlivě sledují. Výběrem v roce 2023 jich totiž prošlo pět, což bylo o dva borce víc, než mělo Německo a jen o dva méně než Česká republika. 7 Čechů z loňského draftu NHL. Jak si talentovaní mladíci vedou v aktuální sezoně? Nyní se zdá téměř jisté, že Bělorusko zaznamená v letošním draftu rekordní postavení svého talentu. Urostlý zadák Arťom Levšunov by totiž mohl jít na řadu už mezi první trojicí. Sezonu 2023/24 strávil už jako svou druhou v zámoří. Nejprve hrál ze Green Bay Gamblers v lize USHL a letos nastupoval v dresu michiganské státní univerzity v soutěži NCAA. Zaujal stabilními a kvalitními výkony a slušnou produktivitou. Má šikovné ruce, dobrou střelu i nahrávku a nemalé bruslařské schopnosti. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Ivan Děmidov (Rusko) Ruský útočník Ivan Děmidov má sice teprve 18 let, ale už v ročníku 2022/23 si odbyl debut v Kontinentální hokejové lize. Také v nedávno skončené sezoně se v KHL objevil, hlavně však válel v mládežnické obdobě KHL, tedy v soutěži MHL. V ročníku 2023/24 byly jeho výkony jako z jiné planety. Ve 30 zápasech základní části zaznamenal 60 bodů (23+37) a v play-off posbíral v 17 utkáních 28 bodů (11+17). 12 nejproduktivnějších Čechů v historii zámořských juniorských hokejových lig Podle mnoha expertů je Děmidov výjimečným talentem a do NHL by v jeho podobě mohl přijít nový Ovečkin, Malkin či Panarin. Na ledě se pohybuje absolutně uvolněně, skvěle bruslí, je mimořádně kreativní, a když spojí hlavu s rukama, dokáže vykouzlit překvapivou či geniální nahrávku, nebo přesnou a nečekanou střelu. Kdo by nechtěl takového hráče v mužstvu? V NHL si ale možná budou na potenciální hvězdu nějaký čas počkat. Talentovaný borec do zámoří asi nebude spěchat. V Petrohradu má smlouvu ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz