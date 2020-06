Největší současná esa aneb 10 aktuálně nejlepších středních útočníků v NHL

Kdo je momentálně nejlepším centrem v NHL? Na tuto otázku by se dalo odpovědět na základě mnoha statistik, kritérií a faktorů, a pokaždé bychom se možná dobrali k jiné odpovědi. Kdybychom se ale zeptali na NĚKOLIK aktuálně nejlepších středních útočníků v elitní zámořské lize, možná bychom se mohli dopracovat k uspokojivému výsledku. My jsme se o to pokusili a náš výběr – čítající deset borců - najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

10. John Tavares (Toronto Maple Leafs) John Tavares je báječným kanonýrem, který má nesmírně šikovné ruce a k tomu chytrou hlavu, která umí vymýšlet šance i pro spoluhráče. Od svého nástupu do NHL v sezoně 2009/10 ani jednou neklesl pod hranici 24 vstřelených branek v základní části soutěže. A to nehrál v nijak ofenzivně laděném týmu. Právě jeho osobnost však až do konce sezony 2017/18 povyšovala lehce nadprůměrný celek New Yorku Islanders kvalitativně mnohem výš. A to je přesně ten faktor, který charakterizuje velkého hráče. Ve chvíli, kdy je Tavares na ledě, neexistuje pro mužstvo, v něm hraje, nic nemožného. Je totiž neskutečně nebezpečným forvardem, který dokáže vytvořit šanci nebo dát gól prakticky z ničeho. Jeho velkou devizou je moment překvapení. Foto: Profimedia.cz

9. Jevgenij Malkin (Pittsburgh Penguins) Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina. David Krejčí a spol. 10 aktivních hráčů, kteří nasbírali nejvíc asistencí v play-off NHL Třiatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části NHL přes sto bodů, a kdyby odehrál všechny zápasy v minulém a předminulém ročníku, nejspíš by se přes tuto hranici dostal znovu. V Pittsburghu si ho smluvně pojistili do roku 2022 a vyplácí mu ročně v průměru 9,5 milionu dolarů, takže pobírá slušné procento peněz, jež může klub vydat na mzdy svých hráčů. V NHL dosud odehrál přes devět set utkání a drží si skvělý průměr více než bodu na utkání (1,19). Foto: Profimedia.cz

8. Jack Eichel (Buffalo Sabres) V téměř jakémkoli jiném roce by byl Jack Eichel jistojistě jedničkou draftu NHL. Měl však smůlu, že byl ve stejném osudí s ještě větším talentem, něž je on sám. A to je co říct, protože o tomto borci mluví odborníci v superlativech. Urostlý útočník zažil hodně povedenou premiérovou sezonu v NHL, v níž hájil barvy Buffala. V 81 zápasech si připsal do statistik 56 bodů za 24 branek a 32 asistencí a patřil k nejlepším nováčkům sezony, což potvrdili také experti, kteří ho zařadili do All-Rookie Teamu. 5 let poté aneb Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2015 vybráni před Pavlem Zachou? Eichel je skvělým bruslařem s vynikajícím skluzem, zrychlením, citem pro rovnováhu a navíc je nesmírně silný, takže ho jen tak někdo nepošle k ledu. Jakmile dostane puk do jízdy, obránci soupeře mají docela velký průšvih. Většinou pak jen prosviští kolem nich a nezadržitelně míří na branku. Experti oceňují jeho kreativní schopnosti, ale také střelecké dovednosti. Má bleskurychlou a přesnou střelu zápěstím, umí pálit z dálky, ale je silný také v brankovišti a dává góly z dorážek. Eichel má zkrátka všechny předpoklady, aby byl dlouho jednou z nejzářivějších hvězd NHL. Má jen trochu smůlu, že hraje v podprůměrném Buffalu. Foto: Profimedia.cz

7. Patrice Bergeron (Boston Bruins) Boston Bruins = Patrice Bergeron. I tak by se to dalo s nadsázkou říci. A v klubu to dobře vědí. V létě roku 2013 podepsal osmiletou smlouvu, jež mu zajišťuje průměrný plat ve výši 6,5 milionu dolarů ročně a manažeři nejspíš ani na chvilku nezalitovali, že se plácli pěkně přes ka(p)su. 19 nejužitečnějších hokejistů z juniorských šampionátů. Víte, jak si dnes vedou? Bergeron je nejen jedním z nejlepších hráčů na vhazování v celé soutěži, ale zároveň patří mezi nejlépe bránící útočníky. Ostatně – čtyři zisky J. Selke Trophy od roku 2012 hovoří za vše. Je vynikajícím tvůrcem hry, neomylným střelcem a je prakticky nemožné ho odstavit od puku. Fanoušci Bostonu ho milují, ti ostatní respektují. Foto: Profimedia.cz

6. Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning) Steven Stamkos je čistokrevným snajprem, který jde energicky a bleskurychle za gólem. Někdy dá přednost střele na branku, jindy chytře nahrává. Skauti Tampy Bay dobře věděli, co dělají, když si ho vybrali před dvanácti lety jako prvního hráče v celkovém pořadí draftu. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2008/09 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách V základní části aktuální sezony opět patřil k nejproduktivnějším hráčům soutěže. V minulých letech se hodně spekulovalo o odchodu vynikajícího a výbušného bruslaře z Floridy, ale nakonec se dohodl na prodloužení smlouvy o osm let. Kontrakt mu vyprší až v roce 2024. Foto: Profimedia.cz

5. Aleksander Barkov (Florida Panthers) Nenechejte se zmást jménem. Aleksander Barkov je sice synem bývalého sovětského hokejisty stejného jména, narodil se však v Tampere a kromě ruského má i finské občanství. Barkov je mimořádným talentem, jehož největší devizou je tvořivost, ale také urostlá postava. Měří 191 centimetrů a od puku ho jen tak neodstaví ani zkušení obránci. Střelci v pubertě aneb 10 hokejistů, kteří dali první gól v NHL v nejnižším věku V základní části aktuální sezony NHL odehrál 66 zápasů, ve kterých nasbíral 62 bodů za 20 branek a 42 asistencí. Dvojce draftu z roku 2013 je nyní 24 let a před sebou má jistě zářivou budoucnost. Se dvěma kvalitními křídly po boku je nezastavitelným hráčem. Foto: Profimedia.cz

4. Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) Jedničkou draftu NHL v roce 2016 se stal Američan Auston Matthews. Hokejoví fanoušci ho mohli vidět ve stejném roce na mistrovství světa dospělých v Rusku, kde navzdory nízkému věku patřil k nejlepším hráčům Spojených států a v deseti zápasech nasbíral devět bodů za šest gólů a tři asistence. Jen o pár měsíců dříve pomohl celku USA k bronzu na šampionátu juniorů. V září roku 2016 si zahrál v týmu Severní Ameriky na Světovém poháru a v říjnu vlétl jako uragán do své premiérové sezony v NHL. Hned v prvním utkání nasázel Ottawě čtyři branky a zapsal se nesmazatelně do dějin soutěže. Symboly doby. 3 hráči, kteří nejvíc charakterizují současnou NHL Na konci prvního ročníku v elitní soutěži získal oprávněně Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Pak jeho rozlet poněkud zbrzdily zdravotní problémy, přesto zvládl v sezoně 2017/18 v 62 utkáních nasázet 34 branek a patřil k ozdobám NHL. Letos stihl – než soutěž zastavil koronavirus – nastřílet v 70 zápasech 47 gólů. Jestliže ho odborníci přirovnávají ke Gretzkymu či Lemieuxovi, dobře vědí, o čem mluví. Foto: Profimedia.cz

3. Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků posledních let v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou , který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Když se naštvou hodní kluci aneb 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL Ve dvaatřiceti letech už má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, v letech 2010 a 2017 si odnesl Maurice Richard Trophy a Stanley Cup vyhrál už třikrát – naposled v roce 2017, kdy se stal podruhé v řadě nejužitečnějším hráčem play-off. Kromě toho je dvojnásobným vítězem olympijských her (2010, 2014). I kdyby mu třeba zbytek kariéry zkomplikovala zranění či jiné zdravotní potíže, bude jednou určitě figurovat mezi největšími hokejovými velikány všech dob. Foto: Profimedia.cz

2. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) Kanadský útočník Nathan MacKinnon se stal v roce 2013 jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo moc vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátožili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. V další sezoně se dostal na 99 bodů a nebýt předčasně ukončeného aktuálního ročníku, dostal by se jistě přes stovku. Foto: Profimedia.cz