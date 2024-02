Největší naděje. 5 českých hokejistů, kteří by měli jít v letošním draftu NHL na řadu nejdříve

Část 1 / 6



Jedničkou letošního draftu NHL se zřejmě stane kanadský útočník Macklin Celebrini. V prvním kole by se ale mohli objevit i čeští hokejisté. Pětici tuzemských mladíků, kteří by podle prognóz a odhadů mohli jít na řadu poměrně brzy, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Dominik Badinka Obránce Dominik Badinka je jedním z českých mladíků, kteří se za hokejovým vzděláním vypravili na sever Evropy. Minulou sezonu strávil v juniorce finského Jokeritu Helsinki, v současném ročníku už naskakuje na led v nejvyšší švédsk soutěži dospělých v dresu Malmö. „Říkal si Hurikán.“ 11 českých hokejistů, které dosud draftovala do NHL Carolina Hurricanes Osmnáctiletý pravoruký zadák působí na svůj věk velmi vyrovnaně, nezmatkuje, dokáže podržet puk a dobře rozehrát. Drtivá většina prognóz mu předpovídá výběr v druhém kole letošního draftu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Maxmilian Curran Útočník Maxmilian Curran byl až do minulého ročníku velkou nadějí pražské Slavie. V létě se ale s mateřským klubem rozloučil a nabral směr Amerika. V současné sezoně hraje v juniorské lize WHL v dresu celku Tri City Americans a vede si nadmíru dobře. V sedmnácti letech už měří přes 190 centimetrů, takže je předpoklad, že by ještě mohl vyrůst. Na posledním turnaji Hlinka Gretzky Cup byl členem stříbrného českého výběru, když v pěti zápasech nasbíral do statistik tři body (1+2). Podle některých prognóz by se mohl objevit už prvním kole letošního draftu, reálnější však je, že na něj přijde řada až v kole druhém. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Tomáš Galvas Sedmnáctiletý Tomáš Galvas pochází z hokejové rodiny. Jeho otec Lukáš patřil dlouhá léta k inventáři české nejvyšší soutěže – hrával ve Vítkovicích, ve Zlíně, v Třinci a Olomouci. Strýc David Galvas hrával především v nižších soutěžích. Bratr Jakub - na rozdíl od otce a strýce – prošel draftem NHL. V roce 2017 po něm v pátém kole sáhlo Chicago a v sezoně 2021/22 si v dresu Blackhawks zahrál šest utkání v elitní zámořské lize. Úspěšné i bídné roky. 18 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Stejně jako všichni jeho příbuzní je i Tomáš obráncem. Naneštěstí zatím moc nevyrostl a s výškou necelých 180 centimetrů bude možná v draftu pro některé kluby méně zajímavý, ale co mu chybí na vzrůstu, to dohání hokejovým talentem. Je to velmi dobrý bruslař, který dobře zvládá hru pod tlakem a má kvalitní rozehrávku i přechod do útočného pásma. Hodně ho bylo vidět na letošním mistrovství světa juniorů, kde dvěma asistencemi v šesti zápasech pomohl českému celku k bronzovým medailím. V draftu by mohl jít na řadu na mezi posledními v prvním kole, nebo za začátku kola druhého. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Adam Jecho Urostlý, téměř dvoumetrový forvard Adam Jecho, je zlínským rodákem a odchovancem tamního klubu. Z města obuvi se však vypravil už ve 14 letech na sever Evropy, konkrétně do Finska, kde zakotvil v Tappaře Tampere. Patřil k esům dorosteneckého týmu a před aktuálním ročníkem se přesunul za Atlantik. Nyní působí v juniorské soutěži WHL a hájí barvy klubu Edmonton Oil Kings. Na posledním turnaji Hlinka Gretzky Cup se podílel na zisku stříbrných medailí. Je to typ fyzicky velmi dobře disponovaného hokejisty. Je silný a nebojí se osobních soubojů. Ideální typ pro NHL. V draftu by mohl jít na řadu v prvním, pravděpodobněji však ve druhém kole. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Adam Jiříček Jestli má některý z českých hokejistů téměř jistotu, že se objeví v prvním kole letošního draftu NHL, pak je to obránce Adam Jiříček. Napodobil by tak svého bratra Davida, kterého si v roce 2022 vybral jako šestého v celkovém pořadí Columbus. Jeho vyhlídky v draftu by však mohlo poněkud srazit vážné zranění kolena, které utrpěl na letošním mistrovství světa juniorů, a jež ho do konce ročníku vyřadilo ze hry. 14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? Jiříček je plzeňským odchovancem a na rozdíl od mnoha svých vrstevníků se nerozhodl pro odchod do zahraničí, ale působí stále v mateřském klubu. Už v minulé sezoně odehrál tucet utkání mezi dospělými a v aktuálním ročníku už měl jisté místo v kádru. Je to borec s velmi vysokou hokejovou inteligencí, který dokonale čte hru, výborně zvládá rozehrávku i podporu ofenzívy. Foto: Profimedia.cz