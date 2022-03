Největší naděje. 3 čeští hokejisté, kteří by měli jít v letošním draftu NHL na řadu nejdříve

Jedničkou letošního draftu NHL se zřejmě stane kanadský útočník Shane Wright. V prvním kole by se ale mohli objevit i čeští hokejisté. Trojici tuzemských mladíků, kteří by podle prognóz a odhadů mohli jít na řadu hodně brzy, najdete v následujících kapitolách.

Kladenský rodák a odchovanec Matyáš Šapovaliv se poprvé objevil v soutěži dospělých v loňské sezoně, kdy odehrál 12 utkání ve druhé lize v dresu Rytířů a zaznamenal v nich tři asistence. Před aktuálním ročníkem si sbalil kufry a vyrazil do zámoří, kde působí v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit a vede si velmi dobře. V 58 zápasech posbíral 45 bodů za 15 gólů a 30 nahrávek a je třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva. Po urostlém forvardovi by podle předběžných prognóz mohl sáhnout některý z klubů během druhého kola draftu.

Útočník Jiří Kulich hokejově vyrůstal v Chomutově, v části minulé sezony však hostoval v Karlových Varech a v pouhých šestnácti letech okusil extraligu. V aktuálním ročníku už byl kmenovým hráčem Energie a měl místo v sestavě. Odehrál 49 utkání, ve kterých posbíral 14 bodů za devět gólů a pět nahrávek. Před rokem se představil v českém národním týmu na mistrovství světa hráčů do 18 let, na přelomu roku byl členem juniorské reprezentace na světovém šampionátu. Někteří skauti předpokládají, že by šikovný forvard mohl jít na řadu už v prvním kole draftu.

1. David Jiříček

Je téměř jisté, že po čtyřech letech bude mít letos Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. Bude jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže.

V aktuálním ročníku dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál 29 utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním utkání vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci. Od té doby se na ledě neobjevil.

Foto: Profimedia.cz