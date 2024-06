Největší defenzivní talenty. 11 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole

Část 1 / 12



V letošním draftu by měl jít velmi brzy na řadu český obránce Adam Jiříček. Dosud v prvním kole při výběru talentů do NHL sáhli skauti po jedenácti tuzemských zadácích, k nimž by se měl Jiříček připojit. Jejich jména a stručné hokejové příběhy najdete v následujících kapitolách.

Martin Vágner - 26. v draftu (2002, Dallas Stars) Martin Vágner býval považován za velký defenzivní talent českého hokeje. Urostlý zadák, byl velmi slušným bruslařem, uměl podržet puk, dobře rozehrát i tvrdě vystřelit. Rodák z Jaroměře hrával v mládežnickém věku v dresu pražské Sparty a posléze Padrubic, odkud odešel v roce 2001 do zámořské juniorské ligy QMJHL, kde odehrál čtyři sezony. „Říkal si Hurikán." 11 českých hokejistů, které dosud draftovala do NHL Carolina Hurricanes V roce 2002 zaujal skauty Dallasu, kteří z něho udělali svou první volbu v draftu. Celkově šel na řadu jako pětadvacátý. O dva roky později byl draftován podruhé, to si ho vybrala až devátém kole Carolina, do NHL ale nikdy nenakoukl. V roce 2005 se vrátil zpoza Atlantiku domů. Foto: Profimedia.cz

Jiří Fischer – 25. v draftu (1998, Detroit Red Wings) V roce 1998 byl Jiří Fischer draftován, o rok později debutoval v NHL a v roce 2002 získal společně s Dominikem Haškem a Jiřím Šlégrem Stanley Cup. Kariéra mistra světa z Vídně se vyvíjela krásně, zbrzdily ji ale - a následně i zastavily - vážné zdravotní problémy. Přesto patří Jiří Fischer k nejlepším českým bekům minulých let. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Krajíček – 24. v draftu (2001, Florida Panthers) Florida, Vancouver, Tampa Bay a Philadelphia. Taková byla zámořská kariéra Lukáše Krajíčka, jenž odehrál 362 zápasů v NHL. Přestože v něm dřímal zajímavý potenciál, více se neprosadil a vrátil se do Evropy. Nejen on asi po draftu čekal, že se v zámoří ohřeje déle. Foto: Profimedia.cz

Jakub Kindl – 19. v draftu (2005, Detroit Red Wings) Jakub Kindl byl devatenáctkou draftu v roce 2005, na první zkušenost si ale musel počkat až do ročníku 2009/10, během kterého odehrál tři zápasy. V Detroitu působil dalších šest sezon, pevné místo v kádru Red Wings si ale nezískal. Nepomohl mu ani přesun na Floridu, kde mu po sezoně 2016/17 vypršela smlouva. V roce 2017 se vrátil do vlasti a oblékal dres Plzně. Poslední dvě sezony strávil v Nosrku. Foto: Profimedia.cz

Martin Škoula – 17. v draftu (1998, Colorado Avalanche) Obránce Martin Škoula odehrál v šesti zámořských klubech přes 850 zápasů. První krůčky v NHL začal dělat v sezoně 1999/2000 v dresu Colorada, které ho rok předtím získalo v prvním kole draftu. V následujícím ročníku se radoval ze Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil – 13. v draftu (2015, Boston Bruins) Psalo se o něm jako o jednom z nejtalentovanějších českých obránců minulých let. V roce 2015 se stal třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už Jakub Zbořil působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL. Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a v ročníku 2020/21 se konečně prosadil do prvního týmu. Stálé místo v sestavě si ale nevybojoval. Letos v březnu jej Boston vyměnil do Columbusu, ale během uplynulé sezony se na ledě v elitní lize ani jednou neobjevil a hrál pouze ve farmářských týmech v AHL. Na kontě má zatím 76 startů v NHL a 16 bodů (1+15). Foto: Profimedia.cz

Ladislav Šmíd – 9. v draftu (2004, Edmonton Oilers) Draft v roce 2004 si podmanili Rusové. Jedničkou se stal Alexandr Ovečkin, dvojkou Jevgenij Malkin. Následovali dva Kanaďané, dva Američané a pak se dostalo na Ladislava Šmída, na kterého ukázal Edmonton, v jehož barvách strávil účastník olympijských her v Soči osm let. Poslední tři roky byl hráčem Calgary, ale vinou zranění odehrál dohromady jen 53 zápasů. Před sezonou 2017/18 se vrátil do vlasti a působil v Liberci, kde po ročníku 2021/22 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

David Jiříček - 5. v draftu (2022, Columbus Blue Jackets) Po čtyřech letech měla předloni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Naděje v zámoří. 3 nejmladší Češi, kteří si v sezoně 2023/24 zahráli v NHL Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V ročníku 2022/23 hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL a v dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. V tom nedávno skončeném už dostával podstatně více příležitostí v NHL. Foto: Profimedia.cz

Petr Svoboda – 5. v draftu (1984, Montreal Canadiens) Dva Češi v historii draftů se dostali na řadu jako pátí v pořadí. Tím druhým byl Jaromír Jágr, prvním Petr Svoboda. Společně vyválčili olympijské zlato v Naganu, o kterém rozhodla právě Svobodova finálová trefa. V NHL odehrál více než 1100 zápasů. V roce 1984 byl první volbou Montrealu, se kterým o dva roky později získal Stanley Cup.

Rostislav Klesla – 4. v draftu (2000, Columbus Blue Jackets) Rostislav Klesla působil třináct sezon v NHL. Hrál za Phoenix a Columbus, který z něj udělal v roce 2000 čtyřku draftu. Lepší tehdy byli jen Rick DiPietro, Dany Heatley a Marián Gáborík. Elitní zámořskou ligu opouštěl v roce 2014 s bilancí 654 odehraných utkání a ziskem 159 bodů (48+111). Foto: Profimedia.cz

Roman Hamrlík – 1. v draftu (1992, Tampa Bay Lightning) Společně s Patrikem Štefanem jediná česká jednička v historii draftů NHL. Romana Hamrlíka si v roce 1992 vybrala Tampa Bay, za kterou důrazný obránce odehrál v premiérovém ročníku 67 zápasů. Patrik Štefan a další nejméně povedené první výběry v draftech NHL Po šesti letech odešel do Edmontonu, hrál i za New York Islanders, Calgary, Montreal, Washington a kariéru ukončil v roce 2013 v New Yorku Rangers. Přestože olympijský šampion působil v několika ambiciózních klubech a v NHL odehrál dohromady přes 1500 utkání, nikdy nezvedl nad hlavu Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz