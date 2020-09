Největší defenzivní talenty. 10 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole

V roce 2002 zaujal skauty Dallasu, kteří z něho udělali svou první volbu v draftu. Celkově šel na řadu jako pětadvacátý. O dva roky později byl draftován podruhé, to si ho vybrala až devátém kole Carolina, do NHL ale nikdy nenakoukl. V roce 2005 se vrátil zpoza Atlantiku domů a od sezony 2014/15 hájí barvy Ústí nad Labem.

Martin Vágner býval považován za velký defenzivní talent českého hokeje. Urostlý zadák, byl velmi slušným bruslařem, uměl podržet puk, dobře rozehrát i tvrdě vystřelit. Rodák z Jaroměře hrával v mládežnickém věku v dresu pražské Sparty a posléze Padrubic, odkud odešel v roce 2001 do zámořské juniorské ligy QMJHL, kde odehrál čtyři sezony.

V roce 1998 byl Jiří Fischer draftován, o rok později debutoval v NHL a v roce 2002 získal společně s Dominikem Haškem a Jiřím Šlégrem Stanley Cup. Kariéra mistra světa z Vídně se vyvíjela krásně, zbrzdily ji ale - a následně i zastavily - vážné zdravotní problémy. Přesto patří Jiří Fischer k nejlepším českým bekům posledních let.

Florida, Vancouver, Tampa Bay a Philadelphia. Taková byla zámořská kariéra Lukáše Krajíčka, jenž odehrál 362 zápasů v NHL. Přestože v něm dřímal zajímavý potenciál, více se neprosadil a vrátil se do Evropy. Nejen on asi čekal po draftu, že se v zámoří ohřeje déle.

Jakub Kindl byl devatenáctkou draftu v roce 2005, na první zkušenost si ale musel počkat až do ročníku 2009/10, během kterého odehrál tři zápasy. V Detroitu působil dalších šest sezon, pevné místo v kádru Red Wings si ale nezískal. Nepomohl mu ani přesun na Floridu, kde mu po sezoně 2016/17 vypršela smlouva. V roce 2017 se vrátil do vlasti a oblékal dres Plzně. Minulý ročník odehrál v německé lize.

Draft NHL v roce 2015 byl pro české barvy úspěšný. Tuzemskou jedničkou byl celkově šestý draftovaný (jako nejlepší Evropan) Pavel Zacha, krátce nato se dostalo na Jakuba Zbořila, jehož si vybral Boston. Brněnský odchovanec sice rychle získal smlouvu, do kádru Bruins se ale zatím nastálo neprotlačil. Na kontě má dosud dva zápasy v NHL.

Ladislav Šmíd – 9. v draftu (2004, Edmonton Oilers)

Draft 2004 si podmanili Rusové. Jedničkou se stal Alexandr Ovečkin, dvojkou Jevgenij Malkin. Následovali dva Kanaďané, dva Američané a pak se dostalo na Ladislava Šmída, na kterého ukázal Edmonton, v jehož barvách strávil účastník olympijských her v Soči osm let. Poslední tři roky byl hráčem Calgary, ale vinou zranění odehrál dohromady jen 53 zápasů. Před sezonou 2017/18 se vrátil do vlasti a nyní působí v Liberci.

