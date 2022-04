Nejvěrnější parťáci. 5 spoluhráčů, se kterými strávil Vincent Kompany během kariéry nejvíc minut na hřišti

Argentinec Sergio Agüero je králem mezi jihoamerickými kanonýry v historii anglické Premier League. V roce 2011 přestoupil do Manchesteru City z Atlétika Madrid a strávil tam jedenáct povedených sezon. To už byl Vincent Kompany členem mužstva tři roky. Společně se objevili v dresu Citizens na hřišti ve 176 zápasech a odehráli téměř 12 tisíc minut.

4. Yaya Touré (Pobřeží slonoviny) – 16 073 minut

Někdejší reprezentant Pobřeží slonoviny Yaya Touré. býval komplexní hráč, který neměl prakticky žádnou slabinu. Byl to právě on, kdo dvakrát dotáhl Manchester City k mistrovskému titulu. Potřetí se z něj radoval v roce 2018, to už ale neměl v týmu tak zásadní roli.

Touré uměl hrát defenzivně, ale byl taky zatraceně dobrý v ofenzivní činnosti. Z jeho tvořivých schopností těžil celý tým. Býval geniálním nahrávačem, uměl číst skvěle hru a dovedl vymyslet překvapivé věci. Svou evropskou fotbalovou anabázi odstartoval už v 18 letech v belgickém Beverenu, odkud se pak přes Metalurg Doněck, řecký Olympiakos, Monako a Barcelonu dostal na britské ostrovy.

Společně s Vincentem Kompanym byli oba dlouhá léta neodmyslitelnou součástí Manchesteru City. Odehráli vedle sebe 202 utkání a přes 16 tisíc minut.

Foto: Profimedia.cz