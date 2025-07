Nejvěrnější gólmani. 6 mužů v maskách, které čeká už aspoň desátá sezona v jednom klubu v NHL

Kanadský gólman Montrealu Carey Price má za sebou oficiálně 18 sezon v NHL. Ještě jedna jej podle uzavřeného kontraktu čeká, ale od ročníku 2021/22 se na ledě v elitní zámořské lize kvůli zdravotním potížím neobjevil a nestane se to ani v tom nadcházejícím. Do výběru nejvěrnějších aktivních brankářů jej tedy nezařazujeme.

Do konce sezony 2015/16 působil v univerzitní lize NCAA a pak po třech letech, které strávil převážně ve farmářském celku Utica Comets, se natrvalo usadil v kleci Canucks. Několik let byl brankářskou jedničkou, ale o tuto pozici v minulém ročníku přišel, když jej z ní vystrnadil jeho finský kolega Kevin Lankinen. Zatím to ale nevypadá, že by ze severozápadního pobřeží zmizel jinam. Smlouvu s Vancouverem, která mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši pěti milionů dolarů, má podepsanou do roku 2029 a nyní jej čeká desátá sezona v dresu Canucks.

Bylo to poprvé od sezony 1967/68, kdy titul v jedné ze čtyř nejsledovanějších amerických soutěží (NHL, NBA, NFL a NBA) získal mančaft, který byl po čtvrtině ročníku (nebo později) na posledním místě tabulky. Zásadním zlomem ve špatně rozehrané sezoně bylo, když dal kouč Craig Berube důvěru v brance Jordanu Binningtonovi, který do té doby sbíral minuty v brankovišti jen v nižší soutěži v AHL.

Když skauti St. Louis Blues draftovali ve třetím kole v roce 2011 brankáře Jordana Binningtona, nemohli tušit, že získali strůjce famózní a legendární jízdy za Stanley Cupem, která se odehrála o osm let později. Ještě na začátku ledna roku 2019 byli Bluesmani ze St. Louis nejhorším mužstvem v NHL. Rozhádaní hráči se dokonce poprali na tréninku a vypadalo to, že tým je v naprostém rozkladu. O několik měsíců později zvedli nad hlavu (poprvé v klubové historii) nejcennější hokejový grál.

Pokračování 5 / 7

2. – 4. Tristan Jarry (Kanada) – 11. sezona v Pittsburghu Penguins

Bilance v klubu: 293 zápasů – průměr 2,75 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 90,9 %, 21 čistých kont

Kanaďan Tristan Jarry je jedním z nemnoha brankářských šťastlivců, kterým se podařilo střelou od vlastní klece zaznamenat gól v utkání NHL. Stalo se tak v listopadu 2023, když v čase 58:52 definitivně utnul naděje Tampy Bay na zisk bodů na stadionu Pittsburghu a pečetil skóre na 4:2. „Je to něco, co se nestává příliš často,“ řekl Jarry po zápase. „Je velmi málo lidí, kteří to dokázali, takže je to rozhodně skvělé. Ale upřímně, výhra pro mě znamená víc.“ Jarry se stal vůbec prvním gólmanem v historii Penguins, který dal gól. Podobný kousek už se mu ale podařil i v roce 2018 v soutěži AHL.

S pensylvánským klubem je spojen už od roku 2013, když si jej Penguins vybrali ve druhém kole draftu. První střetnutí v elitní lize odchytal v sezoně 2016/17 a od té další už se mezi tyčemi objevoval pravidelně. A ještě by tak mohl pár let činit, protože s Pittsburghem má podepsaný kontrakt do roku 2028.

Foto: Profimedia.cz