Nejstarší tým v ligové historii. Tuto sestavu Slovácka poslal v roce 2023 kouč Svědík proti Hradci Králové

Když v jarní části sezony 2022/23 poslal trenér Pavel Vrba v utkání na hřišti Jablonce zlínský tým, měla jeho základní jedenáctka věkový průměr rovných 32 let. Byl to vůbec nejstarší celek v ligové historii. O necelý rok později jej ale v tomto ohledu překonal jiný výběr.



Někdejší kouč Slovácka Martin Svědík měl k dispozici hodně zkušený kádr. Nejvíc veteránů vybral do základní sestavy pro střetnutí 14. kola v sezoně 2023/24 proti Hradci Králové. Na hřiště tehdy nastoupilo šest třicátníků a jeden borec, který měl už dokonce 40 let. Tento výběr se zapsal do historie jako absolutně nejstarší celek, který nastoupil v české nejvyšší soutěži. Jeho věkový průměr činil 33,4 let. Jak 4..listopadu 2023 vypadala základní jedenáctka, která se zasloužila o bezbrankovou remízu 0:0, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Tomáš Fryšták – 36 let Tomáš Fryšták je rodákem z Uherského Hradiště a do mateřského klubu se vrátil po necelých sedmi letech v lednu 2023 z Trenčína. Předtím si zahrál v Senici či v Sokolově, ale především je spojen s pražskou Bohemkou. Do vršovického Ďolíčku odešel jako volný hráč v roce 2015 a pobyl tam pět sezon. V minulém ročníku kryl ve Slovácku záda Milanu Hečovi a odchytal jen devět ligových utkání, z toho dvě s nulou. Jedno z nich bylo proti Hradci Králové, v němž ale čisté konto dostal zcela zadarmo, protože hosté na jeho branku nevyslali jedinou střelu. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Petr Reinberk – 34 let Obránce Petr Reinberk je „úkazem" české nejvyšší soutěže. Nikdy v ní totiž neoblékl jiný dres, než stejnokroj Slovácka. Premiérové duely odehrál v sezoně 2010/11 a od té doby až do současnosti zvládl naskočit do 343 utkání, takže už je členem Klubu legend. V utkání proti Hradci Králové odehrál celých 90 minut, distribuoval 38 přihrávek a podstoupil čtyři obranné souboje, z nichž dva vyhrál. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Stanislav Hofmann – 33 let V sezoně 2007/08 odehrál Stanislav Hofman premiérových 33 minut v nejvyšší soutěži v dresu Mostu, kde pak působil i po sestupu týmu do druhé ligy. Na prvoligovou scénu se vrátil v roce 2012, kdy jako volný hráč odešel do Slovácka, jehož barvy hájí dodnes, V dresu týmu z Uherského Hradiště zvládl už naskočit do 262 ligových střetnutí. V duelu proti Hradci Králové odehrál celých 90 minut, rozdal 55 přihrávek a vyhrál tři z pěti obranných soubojů, které podstoupil. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Michal Kadlec – 38 let Bez Michala Kadlece si v minulých sezonách nešlo sestavu Slovácka představit. Zkušený veterán, bývalý internacionál a reprezentant měl i v pokročilém věku na českou soutěž hodně slušnou kvalitu a na tom, že je mužstvo z Uherského Hradiště bojovalo o čelní příčky tabulky, měl nemalou zásluhu. Pravidelně začínal v základní jedenáctce a na hřišti býval až do poslední minuty. Tak tomu bylo i v zápase s Hradcem Králové, v němž zaznamenal 67 přihrávek a vyhrál čtyři z šesti obranných soubojů. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Jan Kalabiška – 36 let Jan Kalabiška i v pokročilém fotbalovém věku prokazoval v dresu Slovácka vysokou kvalitu. Před tím, než se v roce 2018 stal hráčem uherskohradišťského klubu, působil v Příbrami, Brně, Mladé Boleslavi a Karviné, velkou část kariéry ale strávil ve slovenské Senici. Gólově nejpovedenější sezonu v české lize zažil jako hráč Karviné. V ročníku 2017/18 dal tehdy v 28 zápasech pět branek. Během šesti let ve Slovácku se ale také činil a v souhrnu zaznamenal 21 gólů. V souboji s Hradcem Králové odehrál 85 minut, rozdal 33 přihrávek a vyhrál šest z deseti obranných soubojů, v nichž figuroval. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Vlastimil Daníček – 32 let Narodil se ve Zlíně, ale celou profesionální kariéru zatím strávil v konkurenčním Slovácku. Defenzivní záložník Vlastimil Daníček je v sestavě týmu z Uherského Hradiště nepřetržitě od sezony 2010/11 až dodnes, a protože má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2026, ještě tam nějaký pátek pobude. Během necelých 15 sezon odehrál už 325 utkání a nastřílel 38 branek. Více než polovinu z nich - dvacet - dal z pokutových kopů. V této disciplíně patří k absolutní elitě. Během kariéry si totiž drží stoprocentní úspěšnost. V zápase proti Hradci Králové sice penaltu nekopal, ale na hřišti strávil celých 90 minut. Rozdal 39 přihrávek a vyhrál čtyři z 11 obranných soubojů. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Milan Petržela – 40 let Záložník Milan Petržela má na kontě 519 odehraných ligových zápasů a v tomto ohledu je rekordmanem nejvyšší soutěže. V sezoně 2003/04 začínal ve Slovácku a přes angažmá v Jablonci a ve Spartě se dostal do Plzně, kde strávil jedenáct nesmírně povedených ročníků. V roce 2019 se s Viktorkou rozloučil a vrátil se zpět do Uherského Hradiště. Letos v zimě klub opustil a zamířil do Viktorie Žižkov. Když předloni v listopadu nastoupil do střetnutí s Hradcem Králové, byl už čtyřicetiletým matadorem, přesto odehrál 67 minut, vytvořil dvě přihrávky do gólových šancí, předvedl čtyři driblinky a získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Marek Havlík – 28 let Odchovanec kroměřížského fotbalu Marek Havlík se v roce 2013 přesunul z Hané na Slovácko a od té doby až dodnes hájí barvy uherskohradišťského klubu. Aktuálně devětadvacetiletý záložník odehrál už 343 ligových zápasů a jeho start v nejvyšší soutěži byl impozantní. V sezoně 2012/13 zvládl jediné střetnutí, ale od dalšího ročníku už sbíral starty mezi elitou pravidelně. Padesátý ligový zápas odehrál, když mu bylo dvacet let, jeden měsíc a 14 dní, na stovce byl už o necelé dva roky později a je osmým nejmladším hráčem, který tuto metu pokořil. Na hranici dvou stovek zápasů se ale dostal jako absolutně nejmladší hráč v dějinách ligy. V sezoně 2023/24 zářil – s dvanácti vstřelenými góly v 34 zápasech byl nejlepším kanonýrem mužstva. V duelu s Hradcem Králové se však střelecky neprosadil. Odehrál celých 90 minut, rozdal 41 přihrávek, z nichž 80 procent bylo přesných, a předvedl jeden úspěšný driblink. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Daniel Holzer – 28 let Jak by se měl zachovat kapitán potápějící se lodi jménem Baník? Zůstat na palubě až do konce. Tak to vnímali ostravští fanoušci, jenže Daniel Holzer byl v roce 2016 jiného názoru a šel za svým snem, kterým byl přestup do Sparty. Ta za něj zaplatila požadovaných deset milionů korun a tehdy dvacetiletý záložník patřil letenskému týmu. Moc toho ale za Spartu neodehrál - konkrétně jen 13 ligových utkání. V sezoně 2017/18 byl na hostování ve Zlíně, a protože si ani pak nevybojoval místo v kádru, vrátil se zpátky do Baníku, který ho ze smlouvy na Letné vyplatil. V mateřském klubu pobyl tři sezony a pak byl stejně dlouho hráčem Slovácka, kde patřil k oporám mužstva. V utkání s Hradcem Králové odehrál první poločas, ze tří driblinků, které předvedl, byl jen jeden úspěšný. Ve statistikách měl 12 přihrávek. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Michal Trávník – 29 let Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek, přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a v létě 2020 ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy. V novém prostředí pookřál, měl místo v základní sestavě a pravidelně hrál. Sotva se však vrátil na Letnou, už se zase stěhoval – na Slovácko. Nejdříve byl v Uherském Hradišti rok na hostování a následně tam přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2026. V zápase s Hradcem Králové odehrál 67 minut, rozdal 33 přihrávek z přesností 73 procent, a ukázal dva úspěšné driblinky. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Rigino Cicilia – 29 let Z klubu FC Eindhoven přišel v létě roku 2020 do Uherského Hradiště holandský útočník Rigino Cicilia a od té doby v dresu Slovácka odehrál 67 ligových utkání, nastřílel 12 branek a přidal k nim šest asistencí. Skoro dva metry vysoký hroťák si zahrál v zápase s Hradcem Králové celých 90 minut a byl jediným hráčem ze základní sestavy, který vystřelil mezi tyče. Foto: Profimedia.cz