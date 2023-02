Nejstarší tým v ligové historii. 5 „veteránů", které trenér Vrba poslal do zápasu v Jablonci

Zlín poslal do posledního souboje v Jablonci velmi zkušený tým. Ten měl dokonce nejstarší průměr v ligové historii. Chyběl v něm sice Adam Hloušek, další třicátníci ale nastoupili v základní sestavě. Jména pěti nejstarších z nich najdete v následujících kapitolách.

Lukáš Bartošák - 32 let

Krajní bek začínal s ligou v Liberci, kde dal hned v úvodní sezoně dvě branky a přidal k nim šest nahrávek. Spekulovalo se o jeho možném odchodu do Slavie, nakoukl i do reprezentace, jeho kariéra se ale trochu přibrzdila. Po odchodu z Liberce hrál za Zlín či Karvinou a před letošní sezonou se zase vrátil do Baťova města.

Foto: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia