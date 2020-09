Nejslavnější posila dánského Midtjyllandu. S Kadlecem a Novákem si zahrál Van der Vaart

Za dánský Midtjylland si v minulosti zahráli i tři čeští fotbalisté. Prvním z nich byl brankář Martin Raška, kterého později napodobili ještě Filip Novák a Václav Kadlec. Ti dva byli také u toho, když Midtjylland přivítal svou nejslavnější posilu. V roce 2016 totiž do klubu přišel Rafael van der Vaart.

Bývalému nizozemskému záložníkovi tehdy bylo 33 let. Do Midtjyllandu dorazil z Betisu Sevilla, předtím však hrával taky za Ajax, Hamburk, Real Madrid a Tottenham. Několik let byl i členem nizozemské reprezentace, za kterou odehrál 109 zápasů a vstřelil v nich pětadvacet branek.

Ve sbírce má i bronz z EURA 2004, stříbro z mistrovství světa z roku 2010 a další bronz, který získal o čtyři roky později. Co jej tedy v roce 2016 přivedlo do Midtjyllandu? Jeho partnerka – reprezentantka Nizozemska v házené - Estavana Polmanová, která působila v nedalekém Esbjergu.

Van der Vaart odehrál během dvou let v Midtjyllandu dvacet zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a poté zamířil právě do Esbjergu. Za ten ale odehrál jen čtyři zápasy a v listopadu ukončil kariéru.

