Nejprestižnější slovenská adresa. 5 známých fotbalistů, kteří hrají za Slovan Bratislava

Pokud Van Buren skutečně odejde ze Slavie do Slovanu, stane se dalším (pro české fanoušky dobře známým) hráčem, jenž bude nastupovat za nejslavnější slovenský fotbalový klub, který je v současné době prestižní adresou. S kým by se tedy Van Buren v Bratislavě potkal? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Lukáš Pauschek Osmadvacetiletý slovenský obránce, který má na kontě i šest startů za reprezentaci, přestoupil v roce 2013 ze Slovanu Bratislava do Sparty. Na Letné si od něj hodně slibovali, jenže tehdy talentovaný pravý bek nedostal vůbec žádnou šanci a v lize za Pražany neodehrál ani jeden zápas. Místo toho hostoval v Bohemians či Mladé Boleslavi a v české soutěži si nakonec připsal celkem 131 startů. Teď je zpátky v bratislavském Slovanu. Foto: Profimedia.cz

Jurij Medveděv V české lize si nezahrál, na Slovensku si ale vybudoval skvělou vizitku. Pětadvacetiletý krajní obránce nebo záložník, který se narodil v Kazachstánu (má však české občanství), odešel v roce 2017 z Plzně do Senice, odkud ho po roce přivedl Slovan. Aktuálně má na kontě už tři slovenské tituly. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Petrák Když v roce 2014 opouštěl Slavii a odešel do německého Norimberku, tak se zdálo, že má nakročeno k velké kariéře. V Bundeslize nakonec zasáhl do 33 zápasů a více než sto startů přidal ve druhé nejvyšší německé soutěži. Devětadvacetiletý defenzivní záložní hrál taky za Drážďany a před rokem odešel do bratislavského Slovanu. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Zmrhal Svého času patřil do základní sestavy české reprezentace. Osmadvacetiletý záložník Jaromír Zmrhal byl oporou Slavie, kterou pak v roce 2019 opustil a za necelých sto milionů korun zamířil do Brescie. V Itálii vyloženě nepropadl, ale zdaleka ani nezářil, a tak se v zimě vrátil domů. Ne však do Edenu, ale do Mladé Boleslavi, které pomohl k ligové záchraně. Do Itálie už ale nezamířil, místo toho je nyní oporou Slovanu. Foto: Profimedia.cz