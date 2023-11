Nejpilnější střelci. 3 hráči, kteří mají v aktuálním ročníku Fortuna ligy na kontě nejvíc střeleckých pokusů

V české lize najdeme nemálo velmi pilných střelců, kteří využijí každou příležitost k tomu, aby vyzkoušeli své štěstí. Trojice borců má v aktuální sezoně na kontě už více než 35 pokusů. Kteří to jsou, na to odpovídají následující kapitoly.

2. – 3. Ľubomír Tupta (Slovan Liberec) – 36 střel

V 25 letech je fotbalový životopis slovenského útočníka Ľubomíra Tupty pěkně bohatý. Odchovanec Prešova se ještě jako teenager vypravil do Itálie, kde byl pět let hráčem Verony. Hellas ho však pravidelně expedoval na hostování – zahrál si v Ascoli, v Sionu a v sezoně 2021/22 byl zapůjčen do Liberce, kde na sebe upozornil velmi povedenými výkony. Loni v září se upsal jako volný hráč dalšímu italskému klubu, ale Pescara ho po podzimní části sezony poslala hostovat opět do Liberce. Na severu Čech během jarní části ligového ročníku zářil a v 17 zápasech se blýskl šesti brankami. Na začátku prázdnin podepsal se Slovanem smlouvu.

V aktuální sezoně odehrál všech 15 zápasů a na konto si připsal čtyři góly a stejný počet asistencí. Nikdo v lize nemá ve statistikách tolik střel na branku jako on – mezi tyče mířil šestnáctkrát z 36 střeleckých pokusů. Pětkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání.

