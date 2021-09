Nejnovější posila Sparty. Podívejte se, kterými kluby prošel Slovák Lukáš Haraslín

Parma Calcio

Lukáš Haraslín si zahrál se slovenskou reprezentací na mistrovství Evropy do 17 let a v roce 2013 zamířil do italské Parmy. Nejprve nastupoval za juniorku, v roce 2015 ale tehdy osmnáctiletý talent naskočil na San Siru do utkání proti AC Milán. Parma se ale v té době nenacházela v dobré kondici a Haraslín o několik měsíců později měnil dres.

Foto: Profimedia.cz