Nejmladší tým Sparty v ligové historii. Tuto sestavu poslal v roce 1993 kouč Dobiaš proti Drnovicím

Když v podzimní části sezony 1993/94 poslal trenér Karol Dobiaš v domácím utkání svůj tým proti Drnovicím, měla jeho základní jedenáctka věkový průměr 22,8 let. Byl to vůbec nejmladší celek Sparty v ligové historii.



Někdejší kouč Sparty Karol Dobiaš měl v sezoně 1993/94 k dispozici poměrně nezkušený kádr. Nejvíc mladíků vybral do základní sestavy pro střetnutí 14. kola proti Drnovicím. Na hřiště tehdy nastoupili čtyři hráči, kteří neměli víc než 21 let, přičemž nejmladšímu bylo teprve osmnáct. Nejstaršímu Letenskému borci bylo pětadvacet. Tento výběr se zapsal do historie jako absolutně nejmladší celek Sparty, který nastoupil v české nejvyšší soutěži. Jak 28. listopadu 1993 vypadala základní jedenáctka, která se zasloužila o bezbrankovou remízu 0:0, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Petr Kouba – 24 let Vicemistr Evropy ze šampionátu v Anglii Petr Kouba přišel do Sparty v roce 1990 z Bohemians a rychle se zabydlel mezi tyčemi. Dvakrát se stihl stát ještě šampionem federální nejvyšší soutěže. V roce 1993 získal ocenění pro nejlepšího českého fotbalistu roku a na konce sezony 1993/94 se radoval ze zisku prvního titulu ze samostatné tuzemské ligy. Na Letné zůstal do roku 1996 a po úspěšném Euru odešel do španělského klubu Deportivo La Coruňa. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Michal Horňák – 23 let Výtečný a rychlonohý obránce Michal Horňák přišel do Sparty v roce 1988 a vydržel na Letné až do roku 2001, načež odešel do Rakouska. Účastník stříbrného Eura v Anglii získal se Spartou tři československé a sedm českých titulů a řadí se mezi ligové přeborníky. Hráčskou kariéru ukončil v Opavě. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Jiří Novotný – 23 let Legenda mezi legendami. Jiří Novotný strávil ve Spartě dlouhá a úspěšná léta, během kterých se podílel na spoustě významných úspěchů. Bývalý český a československý reprezentant má ve sbírce ojedinělých 14 titulů a dodnes je jedním z nejlepších stoperů, který kdy ve Spartě působil. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Jozef Kostelník – 23 let Slovenský záložník Jozef Kostelník přišel do Sparty v roce 1993 z konkurenční pražské Dukly. Během premiérové sezony na Letné odehrál 27 utkání a dal dvě branky. Jedním z těchto zápasů byl také domácí duel s Drnovicemi. Na konci ročníku se radoval z mistrovského titulu. V další sezoně odešel do Hradce Králové odkud velmi záhy zamířil do Českých Budějovic, kde pak působil do konce ročníku 1997/98. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Peter Gunda – 20 let Před sezonou 1993/94 přišel do Sparty teprve dvacetiletý slovenský talent Peter Gunda. Obránce či defenzivní záložník po přesunu z Nitry velmi rychle zapadl do kádru a v premiérovém ročníku na Letné odehrál 23 utkání, dal dvě branky a přidal k nim dvě nahrávky. S pražským týmem vybojoval dva mistrovské tituly a na dalším se podílel aspoň malou měrou, než odešel v průběhu sezony 1996/97 do Jablonce, přes který se dostal ke své poslední české štaci na Žižkově. V utkání s Drnovicemi hrál od úvodního do závěrečného hvizdu a v 81. minutě viděl žlutou kartu. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Pavel Horváth – 18 let Když v 18 letech nastoupil v listopadu 1993 záložník Pavel Horváth k debutovému utkání v nejvyšší české soutěži proti Drnovicím a odehrál 68 minut, než jej nahradil stejně starý David Hrubý, nikdo nemohl tušit, že až o 22 let později ukončí kariéru, bude mít na kontě 19 reprezentačních startů, pět titulů českého šampiona a zlatou medaili pro mistra Portugalska a Turecka. Pro mladičkého středopolaře to byl jediný zápas v sezoně 1993/94. V dalším ročníku už hrál pravidelně v Jablonci, odkud po dvou letech zamířil do Edenu. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Roman Vonášek – 25 let Záložník Roman Vonášek přišel na Letnou v roce 1992 z Plzně a v souboji s Drnovicemi byl v 25 letech nejstarším hráčem v týmu Sparty. Osminásobný český reprezentant vydržel v pražském klubu do roku 1996, vybojoval jeden československý a dva české tituly, a následně odešel do Belgie. Tam prošel postupně Lokerenem, Bruggami a Mechelenem. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Zdeněk Svoboda – 21 let Není moc českých hráčů, kteří se mohou pochlubit tím, že dali gól Barceloně. Zdeněk Svododa je jedním z nich. Na Letné toho dokázal ale mnohem víc. Mimo jiné získal jeden československý a sedm českých titulů. V nejmladším ligovém týmu Sparty nastoupil proti Drnovicím v roce 1993 ve věku 21 let a odehrál celých 90 minut. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Viktor Dvirnyk – 24 let Kdopak si dnes ještě vzpomene na ukrajinského útočníka Viktora Dvirnyka? Na Letnou přišel v roce 1992 z Interu Bratislava, takže stačil odehrát poslední ročník federální ligové soutěže a vybojoval československý titul. O rok později se radoval z prvenství v premiérové sezoně české ligy. Odehrál v ní 13 utkání a nastřílel čtyři branky. V roce 1994 se vrátil nakrátko do bratislavského Interu a pak se ještě v 16 zápasech představil v dresu Bohemians. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Jozef Kožlej – 20 let Slovenský forvard Jozef Kožlej odehrál v dresu Sparty 61 utkání, ve kterých nastřílel 13 branek a zaznamenal pět asistencí. Devětadvacet zápasů, pět gólů a dvě nahrávky si připsal do statistik v sezoně 1993/94, která byla jeho první na Letné po přestupu z Tatranu Prešov. Dvojnásobný český šampion odehrál proti Drnovicím celé střetnutí a ve 33. minutě viděl žlutou kartu. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Horst Siegl – 24 let Bývalý letenský kanonýr Horst Siegl nastřílel v úvodní samostatné české ligové sezoně (1993/94) téměř tolik branek jako sestupující Dukla a Vítkovice. V tabulce kanonýrů byl suverénně první a postaral se o dvacet z celkových 62 gólů Sparty. V lize dal celkově 176 branek a čtyřikrát se stal králem střelců. Se Spartou získal sedm titulů a kromě toho si zahrál také za Příbram, Plzeň a Most. Úvodní ligová sezona pro něj byla nejúspěšnější, jednou dal ještě 18 branek, jednou devatenáct, na dvacet se už ale nikdy nedostal. V zápase s Drnovicemi, do kterého nastupoval ve věku 24 let, vyšel gólově naprázdno. Foto: Profimedia.cz