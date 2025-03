Nejlepší z nejlepších. 6 pilotů, kteří získali aspoň 4 tituly mistra světa F1

Legendárnímu argentinskému pilotovi bylo v době, kdy získal čtvrtý mistrovský titul, už 45 let. Byl to jediný z pěti titulů, který Juan Manuel Fangio získal na voze Ferrari. V roce 1956 mu k vítězství v seriálu F1 stačily vyhrát tři z osmi Velkých cen, které tvořily tehdejší šampionát.

Hamilton odkroutil na okruzích v prestižním seriálu už osmnáct kompletních sezon a než před současným ročníkem F1 přestoupil k Ferrari, kariéru rozdělil mezi dvě stáje - prvních šest let strávil v McLarenu, od roku 2013 byl jezdcem Mercedesu. Svůj první titul si vyjezdil ve druhém roce a pro McLaren to bylo celkové prvenství po devíti letech čekání - před ním to v roce 1999 zvládl Mikka Häkkinen. V dalších letech už se na konci sezony ale na bednu nedostal.

Mnozí ho uctívají jako nejlepšího pilota tohoto tisíciletí, jiní ho nemohou vystát. Tak už to s velkými osobnostmi bývá. Faktem je, že britský pilot Lewis Hamilton dokázal od roku 2008 posbírat sedm titulů mistra světa. Od roku 2007, kdy do Formule 1 vstoupil, vybojovat ještě tři celková druhá místa.

Max Verstappen (Holandsko)

Věk v době 4. titulu mistra světa: 26 let

Kariéra v F1: 2015 - současnost

Celkový počet titulů: 4 (2021, 2022, 2023, 2024)

Nizozemec Max Verstappen je důkazem toho, že jablko nepadá daleko od stromu. Jeho otec Jos zvládl mezi lety 1994 až 2003 ve Formuli 1 odjet 106 závodů a dvakrát se dostal na stupně vítězů. Asi ale nečekal, že se syn Max vydá v jeho stopách tak brzy.

V polovině března roku 2015 odstartoval do úvodní Velké ceny sezony v Austrálii jako nejmladší jezdec v historii Formule 1. V kokpitu vozu Toro Rosso seděl Verstappen junior v době, kdy mu bylo 17 let a 166 dní. Překonal tak téměř o dva roky do té doby nejmladšího pilota F1 Jamieho Alguersuariho, jenž debutoval ve věku 19 let a 125 dní.

Od té doby zvládl Max odjet 210 závodů, v nichž nasbíral přes tři tisíce bodů. Na začátku roku 2016 ještě odjel pět závodů ve voze Torro Rosso, pak ale podepsal smlouvu v týmu Red Bull Racing a hned první Velkou cenu v novém voze vyhrál, čímž se stal ve věku 18 let a 228 dní nejmladším vítězem v dějinách F1. Na konci sezony měl na kontě první titul mistra světa a v následujících třech letech se z celkového prvenství radoval pokaždé znovu. K favoritům bude patřit i letos.

Foto: Profimedia.cz