Nejlepší z nejlepších! 5 pilotů, kteří získali aspoň 4 tituly mistra světa F1

Před Lewisem Hamiltonem dokázali vyhrát aspoň čtyři tituly světového šampiona jen čtyři piloti. Pouze jediný to ale zvládl před třicátými narozeninami. Všechny je najdete v následujících kapitolách. Jsou seřazeni podle věku, v němž na čtvrtý triumf dosáhli.

Legendárnímu argentinskému pilotovi bylo v době, kdy získal čtvrtý mistrovský titul, už 45 let. Byl to jediný z pěti titulů, který Juan Manuel Fangio získal na voze Ferrari. V roce 1956 mu k vítězství v seriálu F1 stačily vyhrát tři z osmi Velkých cen, které tvořily tehdejší šampionát.

Věk v době 4. titulu mistra světa: 45 let Kariéra v F1: 1950 - 1958 Celkový počet titulů: 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Věk v době 4. titulu mistra světa: 38 let Kariéra v F1: 1980 - 1993 Celkový počet titulů: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)

Lewis Hamilton (Velká Británie)

Věk v době 4. titulu mistra světa: 32 let

Kariéra v F1: 2007 - současnost

Celkový počet titulů: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Mnozí ho uctívají jako nejlepšího pilota tohoto tisíciletí, jiní ho nemohou vystát. Tak už to s velkými osobnostmi bývá. Faktem je, že britský pilot Lewis Hamilton dokázal od roku 2008 posbírat sedm titulů mistra světa. Od roku 2007, kdy do Formule 1 vstoupil, vybojovat ještě dvě celková druhá místa.

Hamilton odkroutil na okruzích v prestižním seriálu už šestnáct sezon a kariéru rozdělil mezi dvě stáje - prvních šest let strávil v McLarenu, od roku 2013 je jezdcem Mercedesu. Svůj první titul si vyjezdil ve druhém roce a pro McLaren to bylo celkové prvenství po devíti letech čekání - před ním to v roce 1999 zvládl Mikka Häkkinen. V dalších letech už se na konci sezony ale na bednu nedostal.

Po přestupu k Mercedesu nemusel ani moc dlouho čekat na další celkový triumf - dočkal se ve druhé sezoně u německé stáje a o rok později jej obhájil. V roce 2015 útočil na čtvrtý titul a čistý hattrick tři triumfů v řadě, ale v nervydrásajícím souboji s týmovým kolegou Nicem Rosbergem měl na konci sezony o pouhých pět bodů méně a musel se smířit s druhou příčkou. Pak už byl ale opět suverénní a zaknihoval si čtvrtý mistrovský titul a následně přidal další tři. V tuto chvíli má na kontě 310 závodů a 103 vítězství.

Foto: Profimedia.cz