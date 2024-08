Nejlepší pětka s gólmanem v NHL z hráčů nad 35 let. Tyhle borce by chtěl mít v týmu každý kouč

I v nadcházející sezoně NHL uvidíme na ledě řadu protřelých a velezkušených matadorů, kteří už nyní patří mezi legendy nejprestižnější zámořské ligy. Z borců, kteří oslaví v průběhu ročníku 2024/25 šestatřicet let či víc, by se dala poskládat parádní pětka i s brankářem. Najdete ji v následujících kapitolách.

Pravé křídlo: Patrick Kane (Detroit Red Wings) – 35 let

Bilance v sezoně 2023/24: 50 zápasů v základní části – 47 bodů (20+27)

Celková bilance během kariéry: 1230 zápasů v základní části – 1284 bodů (471+813); 143 zápasů v play-off – 138 bodů (53+85)

Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký a 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem.

Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu sezony 2022/23 klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu pak vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou podepsal až v průběhu minulého ročníku a upsal se na jeden rok Detroitu. Proslýchalo se, že by se mohl opět vrátit do Chicaga, ale nakonec prodloužil o rok kontrakt ve městě automobilů, kde v listopadu oslaví 36. narozeniny.

Foto: Profimedia.cz