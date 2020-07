Nejlepší jedenáctka v historii Chelsea. V brance je samozřejmě Petr Čech

V modrém dresu během 115 let existence Chelsea pobíhaly po ostrovních trávnících desítky fantastických hráčů, z nichž mnozí se nesmazatelně zapsali do historie anglického fotbalu. Jak by asi vypadala nejlepší jedenáctka, kdybychom ji mohli poskládat napříč léty? Není nic snadnějšího, než si takový výběr stvořit. Vlastně - popravdě řečeno - není to zase tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přesto jsem se o to pokusil. Tým snů Chelsea by hrál v rozestavení 4-3-3. A pěkně hráče po hráči ho najdete rozpitvaný v následujících kapitolách.

Brankář: Petr Čech

Český brankář Petr Čech toho s Chelsea vyhrál požehnaně. Takto si užíval poháru pro vítěze Evropské ligy. (Foto: Profimedia.cz) Od svého příchodu na Stamford Bridge v roce 2004 se stal Petr Čech nepostradatelným členem týmu a vydobyl si renomé jednoho z nejlepších brankářů na světě. Během jedenácti sezon se podílel na zisku čtyř pohárů pro vítěze Premier League, čtyřikrát zvedl nad hlavu trofej v FA Cupu, dvakrát vyhrál Ligový pohár, má titul z Ligy mistrů i z Evropské ligy. 8 největších úspěchů ve fotbalové kariéře brankáře Petra Čecha Navzdory těžkému zranění hlavy, které utrpěl v roce 2006 v utkání s Readingem, se vrátil do branky ve stejné formě, v jaké chytal před operací. Od té doby byl na hřišti nepřehlédnutelný – do zápasu nenastoupil bez ragbyové kukly. V sezoně 2014/15 přišel o místo brankářské jedničky, když ho z něj vytlačil mladý Belgičan Thibaut Courtois, a následně odešel do Arsenalu, přesto je ale nejlepším gólmanem v klubové historii.

Pravý obránce: Ron Harris

Ron Harris (vpravo) atakovaný Willie Morganem z Manchesteru United v utkání nejvyšší anglické soutěže v roce 1971. (Foto: Profimedia.cz) Ron Harris je klubovou legendou. V Chelsea odehrál 19 sezon mezi léty 1961 až 1980 a nastoupil k téměř osmi stovkám zápasů. Byl to divoký a vášnivý hráč, nosil na ruce kapitánskou pásku a na hřišti byl opravdovým vůdcem. 10 nejlepších fotbalových obránců všech dob. Císař Franz je nepřekonatelný Třikrát zažil sestup z nejvyšší soutěže, dvakrát se mu s týmem podařilo vybojovat postup zpátky mezi anglickou elitu. V roce 1971 vyhrál Pohár vítězů pohárů, o rok dříve se radoval ze zisku FA Cupu a v roce 1965 pomohl k vítězství v Ligovém poháru.

Stoper: Marcel Desailly

Francouzský mistr světa Marcel Desailly v utkání s Arsenalem na stadionu Highbury v lednu roku 1999. (Foto: Profimedia.cz) Francouzský obránce s ghanskými kořeny nastupoval v modrém dresu Chelsea šest sezon. Na Stamford Bridge přišel v roce 1998 jako čerstvý mistr světa a rázem se stal miláčkem fanoušků pro svou bojovnost. Největší den v modrém dresu prožil Marcel Desailly v roce 2000, kdy skvělým výkonem pomohl k zisku FA Cupu. A ještě něco – byl to právě on, vedle koho se „učil“ pozdější kapitán týmu John Terry.

Stoper: John Terry

John Terry byl kapitánem Chelsea od roku 2004 následujících 13 let. Bez něj by byl klub možná o pár trofejí chudší. (Foto: Profimedia.cz) John Terry je pravděpodobně nejlepší fotbalista z mládežnické líhně Chelsea, který kdy běhal po trávníku na Stamford Bridge. A patrně byl i největším klubovým patriotem. Zdobily ho skvělé organizační schopnosti, dovedl vyburcovat tým a k tomu byl samozřejmě vynikajícím fotbalistou. Tým snů anglické Premier League. Vládnou v něm hráči Manchesteru United Je docela možné, že kdyby nebyl v týmu John Terry, fanoušci Chelsea by neslavili tolik trofejí. Od roku 2004 byl až do konce sezony 2016/17 kapitánem týmu a během té doby se podílel na zisku 16 cenných pohárů.

Levý obránce: Ashley Cole

Ashley Cole byl od svého příchodu do Chelsea v roce 2006 až do konce sezony 2013/14 nepostradatelnou součástí týmu. (Foto: Profimedia.cz) Ashley Cole býval považován za jednoho z nejlepších levých beků světa. Velmi záhy se ukázalo, proč byli fanoušci Blues u vytržení, když v roce 2006 podepsal v klubu smlouvu. Přejít přes Colea byl totiž téměř nadlidský úkol. S Chelsea jedenkrát vybojoval titul mistra anglické ligy a Ligový pohár, čtyři poháry pro vítěze FA Cupu a vítězství v Lize mistrů i v Evropské lize.

Defenzivní záložník: Claude Makelele

Dva anglické tituly - to je bilance, se kterou se loučil po pěti sezonách v Chelsea Francouz Claude Makelele. (Foto: Profimedia.cz) Bývalý francouzský reprezentant Claude Makelele byl jednou z prvních posil, která se objevila v klubu poté, co jej koupil Roman Abramovič. V roce 2003 přišel z Realu Madrid za necelých 17 milionů liber a během pěti let na Stamford Bridge se stal téměř nepostradatelným. ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších středních záložníků v historii Premier League Jeho nejlepší sezonou byla ta druhá – první pod vedením kouče Josého Mourinha. Portugalský stratég udělal z Makeleleho defenzivní štít před stopery a francouzskému prckovi tato role náramně vyhovovala. V Chelsea odehrál přes dvě stovky zápasů, vyhrál dva anglické tituly i Ligové Poháry a jeden FA Cup.

Záložník: Frank Lampard

Frank Lampard právě vstřelil svůj 129. ligový gól. V dresu Chelsea jich nakonec nastřílel ve všech soutěžích 211 a je absolutně nejlepším střelcem v historii klubu. (Foto: Profimedia.cz) Když se ještě nedávno mluvilo o záložníkovi, který umí zatraceně dobře střílet góly, většinou byla řeč o Franku Lampardovi. Nejlepší střelec v historii Chelsea nemůže v klubové jedenáctce všech dob chybět. V 648 zápasech nastřílel Lampard 211 branek, což je bilance, na kterou by byla pyšná i drtivá většina útočníků. REKORDMANI: 7 nejlepších střelců v historii Chelsea. Vede Lampard Na Stamford Bridge přišel v roce 2001 z West Hamu za 11 milionů liber a klubu tyto peníze svými výkony mnohokrát splatil. Lampard je patrně jedním z mála hráčů, který by mohl být úspěšný v jakékoli fotbalové éře. Nyní vede Chelsea jako hlavní kouč.

Záložník: Dennis Wise

Dennis Wise slaví branku do sítě Marseille v utkání Ligy mistrů na Stamford Bridge. Zápas se hrál 8. března 2000 a skončil výhrou domácích 1:0. (Foto: Profimedia.cz) Stejně jako John Terry a Ron Harris nosil i Dennis Wise v Chelsea kapitánskou pásku. Subtilní záložník byl proslulý svou nezměrnou touhou a vůlí po vítězství, která dokázala strhnout celý tým. Pro fanoušky klubu byl hrdinou. Jeho gól, který vstřelil na San Siru AC Milán ve skupinové fázi Ligy mistrů v sezoně 1999/2000, je jedním z nejpamátnějších v klubové historii. Příznivci Blues na něj vzpomínají dodnes a dokonce o něm v ochozech Stamford Bridge zpívají chorály.

Útočník: Bobby Tambling

Druhý nejlepší střelec v historii Chelsea Bobby Tambling v utkání proti Liverpoolu v sezoně 1968/69. (Foto: Profimedia.cz) Dlouhá léta byl Bobby Tambling s 202 brankami nejlepším střelcem v historii klubu, ale jeho vousatý rekord pokořil Frank Lampard. Do tohoto výběru však rozhodně patří, protože i on se stal legendou Blues. Tambling byl typem útočníka, který byl vždycky ve správný čas na správném místě. Na Stamford Bridge strávil jedenáct roků a stal je jednou z ikon klubu.

Útočník: Didier Drogba

Takhle znal útočníka z Pobřeží slonoviny Didiera Drogbu celý svět. Góly slavil v Chelsea často a rád. (Foto: Profimedia.cz) Nezařadit to téhle historicky nejlepší jedenáctky Chelsea Didiera Drogbu? To by byl téměř zločin. Forvard z Pobřeží slonoviny strávil v londýnském velkoklubu mezi lety 2004 a 2012 osm sezon a nesmazatelně se zapsal do jeho historie. Devátou sezonu si připsal do statistik poté, co se na Stamford Bridge vrátil po anabázi v Číně a dvou letech Turecku. Samé superhvězdy! Nejlepší jedenáctka španělské ligy z posledních 20 sezon Drogba nastřílel od roku 2004 v modrém dresu 164 branek a výrazně se podílel na největších úspěších Chlesea v dějinách klubu. Čtyřikrát slavil anglický titul, čtyřikrát vyhrál FA Cup, třikrát Ligový pohár a v živé paměti je jeho příspěvek k zisku nejcennější trofeje v Lize mistrů v roce 2012.