Nejisté investice do volných hráčů. 7 známých jmen, jejichž podpis by si měly kluby v NHL dobře rozmyslet

Neomezení volní agenti. To jsou hráči, jimž v klubech vyprší smlouva, a mohou jednat o novém kontraktu s kýmkoli. Jsou to většinou ostřílení borci, kterým je často přes třicet. Loni v létě byli v této kategorii opravdu kvalitní hokejisté a navíc jich ani nebylo málo. Letos už nabídka nebude tak veliká, přesto se najde pár hráčů, kteří mohou očekávat, že se k jejich agentům budou slétat lukrativní nabídky. Mají známá jména i neoddiskutovatelnou kvalitu, ale jejich podpis se nemusí vyplatit. Každý manažer by měl v případě jejich angažování být ve střehu. V následujících kapitolách se dozvíte, o které borce se jedná.

John Klingberg (Švédsko) Věk: 30 let

Post: obránce

Současný klub: Minnesota Wild

Plat v uplynulé sezoně: 7 milionů dolarů Švédský bek John Klingberg vlétl do NHL v sezoně 2014/15 jako rozjetá lokomotiva a dlouho nebyl k zastavení. Ve svém nováčkovském ročníku nasbíral v 65 zápasech 40 bodů (11+29) a v sezoně 2017/18 oslnil 67 body (8+59) v 82 duelech. Až do loňska byl neodmyslitelnou oporou Dallasu, odkud však odešel jako volný hráč do Anaheimu a podepsal jednoletý kontrakt na sedm milionů dolarů. V průběhu ročníku se však stěhoval do Minnesoty. Severská kvalita. 13 nejproduktivnějších švédských obránců v historii NHL Ofenzivní zadák je výborným a pohyblivým bruslařem, umí podržet i rozehrát puk a vyniká v přesilovkách. Často více než zadáka připomíná čtvrtého útočníka. Kdyby občas místo přihrávky zkusil vystřelit, měl by ve statistikách ještě o dost gólů víc. Je však zřejmé, že výkonnost někdejšího elitního zadáka jde poměrně rychle dolů. Manažerům by při podpisu smlouvy měla naskočit červená kontrolka s nápisem „nebezpečí“. Foto: Profimedia.cz

Milan Lucic (Kanada) Věk: 35 let

Post: útočník

Současný klub: Calgary Flames

Plat v uplynulé sezoně: 4 miliony dolarů Pětatřicetiletý Kanaďan Milan Lucic v sobě skrývá děsivou kombinaci velikosti a síly. Na ledě vždycky působí dojmem, jako by hledal oběť, ze které udělá adepta na poukázku na invalidní vozík. A když ho najde, ten chudák od něho dostane opravdu jen to nejhorší. Nikdo se moc nediví, že patří mezi nejvíce nenáviděné hráče v lize. VIDEO: Záludní bastardi aneb 14 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL Především kvůli těmto vlastnostem a ochraně svých superhvězd si pořídilo Lucice v roce 2019 do týmu Calgary. Jenže smlouva, kterou podepsal v roce 2016 v Edmontonu, a jež mu zajišťovala průměrný roční plat ve výši šest milionů dolarů, byla nejspíš pořádně přemrštěná a dělala z něho jednoho z nejvíce přeplácených hráčů v NHL. V uplynulé sezoně zaznamenal pouhých 19 bodů, což je jeho nejhorší výsledek od vstupu do NHL. Z tohoto kontraktu měli manažeři Calgary ještě nějakou dobu hodně těžké spaní. A pokud čerstvému šampionovi z mistrovství světa nabídně někdo další smlouvu, bude jistě velmi opatrný. Foto: Profimedia.cz

Sean Monahan (Kanada) Věk: 28 let

Post: útočník

Současný klub: Montreal Canadiens

Plat v uplynulé sezoně: 6 milionů dolarů Calgary Flames mělo v prvním kole draftu v roce 2013 hned tři možnosti k výběru hráčů a klub si tak mohl vytvořit budoucí jádro skvělého týmu. Nejdříve vybíraly Plameny šestého hráče v pořadí a tím byl centr Sean Monahan. V posledních dvou sezonách v dresu Ottawy 67’s v juniorské soutěži OHL posbíral Monahan shodně 78 bodů a na tyto výkony navázal hned ve své premiérové sezoně v NHL. V ročníku 2013/14 odehrál 75 utkání, zaznamenal do statistik 34 bodů (22+12) a stal jedním z nejpříjemnějších překvapení ligy. O sezonu později už měl na kontě 62 bodů a v dalším ročníku byl ještě o bod lepší. V sezoně 2018/19 se poprvé v kariéře dostal nad hranici 80 bodů. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Monahan je všestranný hokejista, který se nebojí fyzické hry, je výborný na vhazování a hlavně má vůdčí schopnosti. Nyní je mu 28 roků, je v nejlepších hokejových letech. Loni v létě byl z Calgary vyrejdován do Montrealu, ale kvůli zranění odehrál jen 25 zápasů, v nichž nasbíral 17 bodů. Dosud má v NHL na kontě 681 zápasů a 479 bodů (218+261). Jenže kolem jeho zdravotního stavu visí velká spousta otazníků. Podepsat ho na více než jednu nebo dvě sezony by byl zřejmě velký risk. Foto: Profimedia.cz

Gustav Nyquist (Švédsko) Věk: 33 let

Post: útočník

Současný klub: Minnesota Wild

Plat v uplynulé sezoně: 5 milionů dolarů Jako noc a den, tak se někdy liší výkony švédského útočníka Gustava Nyquista. Když dává góly, fanoušci a trenéři rádi přivřou oči před faktem, že v defenzívě to z jeho strany většinou není úplně ono. V základní části sezony 2022/23 třiatřicetiletý talent v 51 zápasech nasbíral 27 bodů (28+20). Sezonu odstartoval jako hráč Columbusu, kde se mu příliš nevedlo, na konci února byl pak vyměněn do Minnesoty. Tam jako by ho pokropili živou vodou a podával nadstandardní výkony. Otázkou je, jestli to nebyla jen další z jeho výkonnostních vlnek. Manažeři budou s jeho podpisem na smlouvě jistě dost opatrní. Foto: Profimedia.cz

Corey Perry (Kanada) Věk: 38 let

Post: útočník

Současný klub: Tampa Bay Lightning

Plat v uplynulé sezoně: 1,25 milionu dolarů Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek, v posledních sezonách už ale jeho výkony upadly do průměru. Hokejová extratřída! 8 Kanaďanů, kteří jsou v Triple Gold Clubu a navíc vyhráli Světový (či Kanadský) pohár Vítězi Stanley Cupu, olympijskému šampionovi a zlatému medailistovi z mistrovství světa, který patří mezi vyvolené v Triple Gold Clubu, končí dvouletý kontrakt v Tampě Bay. Za nijak závratnou výplatu odvedl slušnou porci práce a svoje zkušenosti ukázal v play-off, ale ve věku 38 let už asi nemůže čekat smlouvu na více než jednu sezonu. Foto: Profimedia.cz

Jonathan Quick (USA) Věk: 37 let

Post: brankář

Současný klub: Vegas Golden Knights

Plat v uplynulé sezoně: 5,8 milionu dolarů Sedmatřicetiletý brankář Jonathan Quick pomohl Králům už dvakrát k zisku Stanley Cupu. V roce 2012 získal Conn Smythe Trophy za své výkony v play-off, o dva roky později obdržel William M. Jennings Trophy za práci, kterou odváděl v brance během základní části soutěže. Krotitelé puků. 10 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL Současná sezona se mu moc nepovedla. Odchytal v ní 41 zápasů, z toho deset v vdresu Vegas Golden Knights, kam byl okamžitě vyexpedován poté, co ho Kings na začátku března vytrejdovali do Columbusu. Na začátku prázdnin bude bez smlouvy, ale ještě by se mohl dostat další šance. Zkušenosti na to má, ale manažeři budou zřejmě opatrní. Foto: Profimedia.cz