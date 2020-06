Nejistá NHL jako šance pro extraligu. Podívejte se, kde by mohli hrát Pastrňák, Vrána a další české hvězdy

NHL chce letošní sezonu dohrát, ovšem jak a jestli se to nakonec povede, to v tuto chvíli nikdo neví. Není tak vůbec jasné, kdy se borci z NHL vrátí do akce a jak dlouho budou bez hokeje. Teoreticky se ale může stát, že zámořské kluby na podzim pustí své hráče do Evropy, z čehož by mohla těžit i extraliga. Kde by tak případně mohli působit Pastrňák, Voráček, Mrázek, Hertl, Vrána a další české hvězdy z NHL? Podívejte se. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Radek Faksa (Oceláři Třinec) Šestadvacetiletý útočník, který patří k lídrům Dallasu, je rodákem z Opavy. Ta ale působí až ve druhé lize, takže by Radek Faksa mířil výš. Předtím, než v roce 2011 odešel do zámoří, působil v Třinci, takže je jasné, kdo by byl favoritem na zisk jeho služeb. Foto: Profimedia.cz

Radko Gudas (Sparta Praha) Devětadvacetiletý bek si v extralize zahrál před odchodem do zámoří jen krátce v dresu Kladna. Pokud by si však chtěl zahrát elitní soutěž nyní, musel by po pádu Rytířů do Chance ligy jinam. Co třeba do Sparty, se kterou jeho otec Leo dvakrát vyhrál československý titul? Foto: Profimedia.cz

Pavel Francouz (Verva Litvínov) Litvínov získal mezi tři tyče slovenského gólmana Denise Godlu, který má za sebou úspěšné působení v dresu Kladna. Ovšem příchod Pavla Francouze, jenž v roce 2015 dovedl Vervu k historickému titulu, to by bylo teprve něco. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hertl (Mountfield HK) V Hradci Králové minulý rok vyhlásili, že kdyby v NHL vypukla výluka, tak by ve svých řadách uvítali Tomáše Hertla. Mountfield navíc vede Vladimír Růžička, který Hertla vychoval ve Slavii. Foto: Profimedia.cz

Filip Hronek (Mountfield HK) Počet českých beků v NHL ubývá. Jedno je ale jisté – Filipa Hronka v nejlepší lize světa uvidíme ještě dlouho. Dvaadvacetiletý bek, jenž letos posbíral 31 bodů, do zámoří vyrazil z Hradce Králové… Foto: Profimedia.cz

Michal Kempný (Kometa Brno) Ještě v sezoně 2014/15 patřil k lídrům Komety, pak byl rok v Omsku, následně zamířil do Chicaga, odkud odešel do Washingtonu a s Capitals v roce 2018 získal Stanley Cup. Pokud by byla alespoň malá naděje, tak by po něm v Brně sáhli všemi deseti. Foto: Profimedia.cz

David Krejčí (Dynamo Pardubice) Když byla v NHL poslední výluka, tak si David Krejčí zahrál za Pardubice. V dresu východočeského týmu tehdy posbíral 27 bodů ve 24 zápasech. V Dynamu by o něj určitě zase stáli. Foto: Profimedia.cz

Petr Mrázek (Vítkovice Ridera) Vítkovice po odchodu Patrika Bartošáka vsadily na Miroslava Svobodu, který odchytal velmi dobrý ročník. Co by ale fanoušci řekli návratu Petra Mrázka, který je hvězdou Caroliny? V extralize si dosud připsal jediný start. Foto: Profimedia.cz

Martin Nečas (Kometa Brno) Jednadvacetiletý útočník se letos zabydlel v sestavě Caroliny, za kterou odehrál 64 zápasů a posbíral v nich 36 (16+20) bodů. Pokud by se vrátil domů, tak jedině do Komety. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Palát (Oceláři Třinec) Jeden z lídrů Tampy Bay před odchodem do zámoří působil ve Vítkovicích. Je ale rodákem a odchovancem Frýdku-Místku, který je farmou Třince… Foto: Profimedia.cz

David Pastrňák (Oceláři Třinec) Letos se stal třetím nejproduktivnějším hráčem základní části a společně s Alexandrem Ovečkinem byl i nejlepším střelcem NHL. Jeho návrat domů, to by byla pecka. Kde by David Pastrňák zakotvil? „Jeho“ Havířov je prvoligový, na šanci by tak číhali v nedalekém Třinci. Foto: Profimedia.cz

David Rittich (BK Mladá Boleslav) Sedmadvacetiletý gólman, který je nyní jedničkou Calgary, je odchovancem Jihlavy. Do NHL však odešel z Mladé Boleslavi, kde by jej určitě zase uvítali s otevřenou náručí. Foto: Profimedia.cz

Jakub Voráček (Sparta Praha) Současný reprezentační kapitán v extralize odehrál jediné utkání – v sezoně 2005/06 v dresu Kladna. Během minulé výluky válel v pražském Lvu, teď by si mohl zahrát v O2 areně za Spartu. Foto: Profimedia.cz