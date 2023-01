Nejistá budoucnost. 5 důležitých hráčů Sparty, kteří jsou na Letné jen na hostování

Sparta vstoupila do sezony se čtyřmi kvalitními gólmany, přesto ještě přivedla dalšího. Na Letnou dorazil Matěj Kovář, jenž se stal ihned jedničkou a nikoho už do brány nepustil. Dvaadvacetiletý talent je v Praze však jen na hostování z Manchesteru United.

Sparta v tomto přestupovém období přivedla už čtyři cizince. Jedním z nich je dvaadvacetiletý srbský bek Dimitrije Kamenovič, jenž dorazil na dlouhodobé hostování s opcí z římského Lazia. To za něj zaplatilo okolo 75 milionů korun, Kamenovič se ale v Itálii neprosadil. Ve Spartě je konkurencí pro Caspera Höjera.

Jakub Jankto

Slávistický odchovanec si udělal dobré jméno v Itálii, odkud v létě roku 2021 zamířil do Španělska. Reprezentační křídelník si plácl s Getafe, v La Lize ale díru do světa neudělal. Na startu letošní sezony proto přišel hostovat do Sparty a čekalo se od něj, že se stane jednou z ligových hvězd. Šestadvacetiletý Jankto ale téměř nic neukázal, v deseti zápasech dal jediný gól a zůstal daleko za očekáváním.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia