Janko, Gluščevič, Gil a další tragédi. Připomeňte si nejhorší zahraniční posily Sparty

Fotbalovou Spartou už prošla řada zahraničních akvizicí. Jen nyní na Letné působí Andreas Vindheim, David Moberg Karlsson, Casper Höjer nebo Dávid Hancko. Někteří cizinci se ve Spartě úspěšně odrazili k další kariéře, jiní ale zklamali. Kterým „hvězdám“ to na Letné nevyšlo? V následujících kapitolách najdete fotbalisty, kteří ani z poloviny nenaplnili očekávání, které do nich Sparta vkládala. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Szilárd Németh Od slovenského útočníka Szilárda Németha očekávala sparťanská ofenziva velké věci. Klub ho koupil v roce 1997 za 25 milionů korun, Németh ale nezapadl v kabině a po osmi zápasech mířil zpátky. Na Slovensku pak opět zářil a po čtyřech letech přestoupil do Middlesbrough. I v Premier League mu to pálilo, Letná pro něho ale byla zakletá. Foto: Profimedia.cz

Igor Gluščevič V roce 2003 se Sparta rozhodla k velkému kroku – z nizozemského Utrechtu přivedla Černohorce Igora Gluščeviče. Tři sezony, 84 zápasů, 39 branek, to byla jeho vizitka v nizozemské lize. Předtím pálil ve Španělsku za Extramaduru či FC Sevillu. Říkalo se, že do české ligy přichází nejlepší zahraniční hráč historie. Gluščevič pomohl kontroverzním gólem na hřišti Vardaru Skopje Spartě do Ligy mistrů, v domácí soutěži měl sice brát osm milionů korun ročně, na hřišti se ale trápil. V 18 zápasech dal čtyři góly a po roce Letnou opustil. Vrátil se do Nizozemska, chvíli hrál i v čínském Shandong Luneng. Působil jako skaut v Liverpoolu, nyní je hráčským agentem. Pro české fanoušky ale zůstane nejdražším náhradníkem v historii ligy. Na Letné to zkoušel i jeho bratr Vladimir, ovšem bez jakéhokoliv úspěchu. Foto: Profimedia.cz

Mauro Lustrinelli Když v roce 2004 přestupoval do švýcarského Thunu, netušil, jaká léta ho čekají. Svůj klub dotlačil do Ligy mistrů, kde se postavil také Spartě. Té se jeho výkony tolik zamlouvaly, že ho v roce 2006 šéfové pražského klubu zlákali na Letnou. Účastník mistrovství světa v Německu si fanoušky získal hned v prvním zápase, kdy se trefil do sítě Liberce a obdržel přezdívku „Lustrigól“. Pak se ale začal Mauro Listrinelli trápit a pod novým trenérem Bílkem už téměř nehrál. Se Spartou se loučil po roce s bilancí 25 zápasů a pěti branek. I od něj na Letné čekali daleko více. Foto: Profimedia.cz

Pablo Gil Španěl Pablo Gil, kterého si vyhlédl trenér Vítězslav Lavička, přišel z „béčka“ Realu Madrid. Krajní obránce přicházel do Prahy s nálepkou možné budoucí hvězdy ligy, jenže kromě žlutých karet na sebe ničím jiným pozornost neupoutal. V sezoně 2012/13 zasáhl do dvou zápasů a tím se jeho česká mise ukončila. Foto: Profimedia.cz

Ludovic Sylvestre V roce 2006 zamířil do Prahy z juniorky Barcelony Francouz Ludovic Sylvestre, který měl na kontě i jeden zápas za první tým Katalánců. Sparta si od defenzivního záložníka hodně slibovala, nicméně Sylvestre předpoklady nenaplnil a po roce a půl odešel na hostování do Plzně. V roce 2008 přestoupil do Mladé Boleslavi, kde se naopak představil ve velmi dobrém světle, stal se oporou týmu a po dvou letech zamířil do Premier League, kde se jeho působištěm stal tým Blackpoolu. Foto: Profimedia.cz

Semih Kaya Turecký stoper, který má na kontě i 23 startů v reprezentaci své země, přišel do Sparty v létě roku 2017 z Galatasaraye, který za něj získal 52 milionů korun. Semih Kaya se měl stát stoperem číslo jedna, na Letné ale pohořel. Dostal sice několik šancí, během tří let ale odehrál jen 28 zápasů a loni na podzim zamířil do tureckého Malatyasporu. Foto: Profimedia.cz

Marc Janko Přezdívalo se mu rakouský Koller, do Sparty přicházel s vizitkou obávaného kanonýra, jenže pražský klub se ho chtěl zbavit ještě před začátkem sezony. Vytáhlý útočník nakonec naskočil jen do pěti ligových zápasů a vstřelil v nich jediný gól. V polovině ročníku 2017/18 Marc Janko odešel do Lugana. Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Jonathan Biabiany Francouzského ofenzivního záložníka přivedl do Sparty Andrea Stramaccioni, který o něj velmi stál. Jonathan Biabiaby dorazil na hostování z Interu Milán, které by se v případě zisku titulu automaticky změnilo v přestup. Za ten by Sparta zaplatila přes sto milionů korun. Jenže pražský klub skončil pátý a Biabiany už v zimě vypadl z kádru. Celkově zasáhl do 15 zápasů, gólově se však neprosadil. Foto: Profimedia.cz

Tal Ben Chaim Také izraelský fotbalista přišel na Letnou na popud Stramaccioniho. Tal Ben Chaim stál více než 70 milionů korun a v té době se stal nejdražším fotbalistou v ligové historii. Jenže v sezoně 2017/18 zasáhl jen do 18 zápasů a nedal ani jeden gól. V dalším ročníku přidal pouhé dva starty, navíc jej trápily zdravotní problémy, a nyní už ve Spartě není. Vysoká očekávání vůbec nenaplnil. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia