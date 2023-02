Nejhorší Jágrovy sezony v NHL. Kdy dal nejméně gólů? A kdy byl nejvíc trestaný?

Kdy dal nejméně gólů? Kdy měl nejvíc trestných minut? Nejen to, ale i další nelichotivé Jágrovy zámořské rekordy z ročníků, které nepoznamenala výluka, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Do výběru jsme nezařadili jeho poslední sezonu, kterou začal v Calgary, odehrál v ní pouze 22 utkání, a pak zamířil do Evropy.

Znovu se vracíme do ročníku 2016/17. Ten se Jágrovi, alespoň z bodového hlediska, nevydařil a zažil nejméně produktivní sezonu v NHL. V dresu Panthers si připsal pouhých 30 nahrávek, což bylo stejně jako v ročníku 2014/15, který podělil mezi New Jersey a Floridu. Tehdy osmnáctkrát přihrával na gól Ďáblů a dvanáctkrát v barvách Floridy.

Nejhorší bilance kladných a záporných bodů – mínus 5 (2003/04)

Jágr býval rok co rok nesmírně produktivní, proto většinou končil v bilanci plus/mínus na kladných číslech. Párkrát se ale dostal i do mínusu. V tomto ohledu zažil nejhorší období v sezoně 2003/04, během níž přestupoval z Washingtonu do New Yorku Rangers. U Capitals měl celkově čtyři záporné body, v Rangers přidal ještě jeden.

