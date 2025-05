Nejen Jindřišek. V historii samostatné české ligy se trefilo už těchto 5 čtyřicátníků

Pokračování 2 / 6

5. Milan Petržela (40 let, 4 měsíce)

Jeho jméno bude navždy spojeno především s veleúspěšnou érou fotbalové Plzně pod vedením Pavla Vrby, na sklonku kariéry se však technicky nadaný záložník Milan Petržela vrátil do mateřského Slovácka, kde řadu let ukazoval, že ani v pokročilém věku rozhodně nepatří do starého železa.

Poslední gólový zářez na svou prvoligovou pažbu udělal zkušený matador v říjnu 2023, kdy v 10. minutě domácího utkání s Libercem z bezprostřední blízkosti doklepl skákající míč do sítě a rozjásal tak fanoušky moravského celku. Další branky již mezi elitou nepřidal, v současnosti však stále válí ve službách druholigového Žižkova, v jehož dresu se v deseti zápasech zatím trefil dvakrát.

Foto: Profimedia.cz