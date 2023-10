Nejdražší sestava české Fortuna ligy. Takhle ji poskládal renomovaný portál TransferMarkt

Pozici nejdražšího hráče v nejvyšší české soutěži si momentálně drží čtyřiadvacetiletý Ladislav Krejčí ze Sparty. Měl by tedy patřit do jedenáctky nejhodnotnějších fotbalistů nejvyšší tuzemské soutěže. A kdo by v ní byl s ním? Na to odpovídá portál TransferMarkt, který vytvořil nejcennější sestavu Fortuna ligy. Hrála by v rozestavení 3-4-3 a najdete ji rozpitvanou v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Jindřich Staněk (Viktoria Plzeň) – cca 84,5 milionu korun Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné na hostování do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů už s ním ale přestali v pražském klubu počítat. Plzeňské drahokamy. 5 fotbalistů Viktorie, kteří mají tržní cenu 2 miliony eur či víc V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v ročníku 2021/22 chytal ve famózní formě a výrazně pomohl Plzni k mistrovskému titulu. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. V aktuální sezoně je na tom v tomto ohledu ještě lépe (88 %). Loni v červnu ho portál TransferMarkt oceňoval na tři miliony eur, letos jeho tržní hodnotu zvýšil o půl milionu eur. Na západě Čech má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Igoh Ogbu (Slavia Praha) – cca 66 milionů korun Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve letos a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Martin Vitík (Sparta Praha) – cca 84,5 milionu korun Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, Vitík se zabydlel v základní sestavě letenského týmu. Nyní dvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Ligové premiéry osmi posledních trenérů Sparty. Výhry se dočkali jen tři z nich Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku 2021/22 si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci, v tom současném má z devíti odehraných zápasů na kontě dva góly. Sparta by na něm jednou mohla slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu tři a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Levý obránce: Tomáš Holeš (Slavia Praha) – cca 84,5 milionu korun Hvězda univerzála Tomáše Holeše vystoupala během minulých let hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní sezona 2020/21, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy. Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a v roce 2022 podle portálu TransferMarkt činila sedm milionů eur. Od té doby klesla na polovinu, přesto nyní v lize nenajdete dražšího borce, který by mohl nastoupit na levé straně obrany (byť to není jeho hlavní post). Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a v lednu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Pravý záložník: Lukáš Masopust (Slavia Praha) – cca 49 milionů korun Lukáš Masopust odehrál v roce 2021 dobré mistrovství Evropy a na turnaji patřil docela nečekaně k nejlepším hráčům českého týmu, jenže i u něj si vybrala náročná sezona svou daň. Část následujícího ročníku promarodil a navrch se svezl se slabší podzimní formou sešívaného mančaftu. S postupem času však šly jeho výkony opět nahoru. Hvězda vedle hvězdy. 7 fotbalových klenotů, které má pod palcem agentura Pavla Pasky Ve Slavii je od ledna roku 2018, kdy přišel z Jablonce, a od té doby nastoupil pod vedením trenéra Trpišovského do 111 ligových utkání. Nastřílel v nich 14 branek a k nim přidal 22 asistencí. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Střední záložník: Ladislav Krejčí (Sparta Praha) – cca 122 milionů korun Čtyřiadvacetiletý Ladislav Krejčí vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. Ze školních lavic rovnou na hřiště. 7 fotbalistů, kteří hráli ligu za Spartu v nejnižším věku Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplňuje. Na Letné zahájil už pátou sezonu. Ta minulá se mu nesmírně povedla – byl tahounem mužstva za mistrovským titulem a v 19 utkáních nastřílel 13 branek. Naneštěstí pro Spartu je však poměrně náchylný ke zraněním. Smlouvu má podepsanou do roku 2025 a jeho aktuální cena přesahuje 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Střední záložník: Christos Zafeiris (Slavia Praha) – cca 110 milionů korun O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, dvacetiletý mladík však na konci letošního ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili okolo 40 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes dvacet zápasů v české lize a ve statistikách tři góly a čtyři asistence. Pětkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Levý záložník: Lukáš Provod (Slavia Praha) – cca 49 milionů korun Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu. Drazí tvůrci hry. 12 záložníků z české ligy, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si o místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem dvou milionů eur. V létě 2021 si ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března loňského roku. V minulém ročníku odehrál 22 utkání a dal dva góly, v tom současném má po devíti zápasech na kontě branku a dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Pravé křídlo: Matěj Jurásek (Slavia Praha) – cca 84,5 milionu korun Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Loni na jaře pak hostoval ve Vlašimi. Mladé klenoty. 5 nejdražších teenagerů, kteří působí v české Fortuna lize V minulé ligové sezoně se objevil v 21 střetnutích a blýskl se šesti góly a pěti nahrávkami. V Edenu dobře vědí, že v talentovaném mladíkovi mohou mít uložené peníze. Jeho tržní cena jde vytrvale nahoru. Smlouvu ve Slavii má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Střední útočník: Jan Kuchta (Sparta Praha) – cca 97,5 milionu korun Jan Kuchta loni v létě přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli však do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouleté hostování, které se v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026 a zdá se, že to byl pro klub dobrý obchod. Šestadvacetiletý borec je jedním z pilířů týmu kouče Briana Priskeho. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Levé křídlo: Veljko Birmančevič (Sparta Praha) – cca 73 milionů korun Pětadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Na kontě má cenné zkušenosti z předkol i skupin evropských pohárů včetně Ligy mistrů. Letná bez cizinců. Takto by mohla vypadat sestava Sparty složená jen z českých hráčů Vypadá to, že nová tvář se ve Spartě rychle aklimatizovala. Birmančevič patří k pilířům sestavy a nastupuje pravidelně v základní jedenáctce. V osmi ligových zápasech nastřílel tři góly a na dva další nahrál. Foto: Profimedia.cz