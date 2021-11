Nejdražší sestava české Fortuna ligy. Takhle ji poskládal renomovaný portál TransferMarkt

Pozici nejdražšího hráče v nejvyšší české soutěži si momentálně drží devatenáctiletý talent Adam Hložek ze Sparty. Měl by tedy patřit do jedenáctky nejhodnotnějších fotbalistů nejvyšší tuzemské soutěže. A kdo by v ní byl s ním? Na to odpovídá portál TransferMarkt, který vytvořil nejcennější sestavu Fortuna ligy. Hrála by v rozestavení 4-5-1 a najdete ji rozpitvanou v následujících kapitolách.