Nejdražší sestava české Fortuna ligy. Takhle ji poskládal renomovaný portál TransferMarkt

Pozici nejdražšího hráče v nejvyšší české soutěži si momentálně drží sedmnáctiletý talent Adam Hložek ze Sparty. Měl by tedy patřit do jedenáctky nejhodnotnějších fotbalistů nejvyšší tuzemské soutěže. A kdo by v ní byl s ním? Na to odpovídá portál TransferMarkt, který vytvořil nejcennější sestavu Fortuna ligy. Hrála by v rozestavení 3-1-4-2 a najdete ji rozpitvanou v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Brankář: Ondřej Kolář (Slavia Praha) – cca 152, milionu korun Liberecký odchovanec Ondřej Kolář se během několika posledních let stal brankářskou hvězdou české nejvyšší soutěže. V lednu roku 2018 přestoupil ze severu Čech do Slavie za 25 milionů korun, dnes je jeho cena šestkrát vyšší. O pětadvacetiletého borce se zajímá řada bohatých zahraničních klubů.

Obránce: Ondřej Kúdela (Slavia Praha) – cca 55,3 milionu korun Ondřej Kúdela je ve 33 letech na výkonnostním vrcholu. Opora slávistické defenzívy, která se ve skvělém světle předvedla i v zápasech Ligy mistrů, patří k nejkreativnějším zadákům v české soutěži. Jeho přesné a chytré pasy stojí často za ofenzivními akcemi týmu, po kterých padají góly. Foto: Profimedia.cz

Obránce: David Hovorka (Slavia Praha) – cca 83 milionů korun Přestože toho v aktuální sezoně moc neodehrál, figuruje David Hovorka v tomto výběru podle portálu TransferMarkt. Šestadvacetiletý zadák se zranil na konci října loňského roku během ligového šlágru s Plzní a následně musel na operaci kolena. Od té doby se na hřišti neobjevil. Než ale došlo k nešťastné události, patřil k hvězdám sešívaného týmu a výrazně na sebe upozornil také v zápasech Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Jakub Brabec (Viktoria Plzeň) – cca 83 milionů korun Jakub Brabec byl kapitánem české stříbrné devatenáctky v roce 2011. Ve Spartě vyzrál pod vedením kouče Zdeňka Ščasného do pozice lídra zadních řad a na podzim roku 2017 přestoupil do Genku, odkud se ale vrátil do tuzemské soutěže, v níž se upsal Plzni. Dostal se i do seniorské reprezentace, ve které dosud odehrál 16 zápasů. Momentálně patří k nejdražším zadákům v lize. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Michal Trávník (Sparta Praha) – cca 69,1 milionu korun V ideální jedenáctce sezony by Sparťan Michal Trávník nejspíš nefiguroval, ale podle portálu TransferMarkt patří do sestavy nejhodnotnějších hráčů z tuzemské ligy. Pětadvacetiletý borec, který v létě přestoupil na Letnou z Jablonce, kde patřil čtyři roky mezi klíčové hráče, se v pražském týmu zatím hledá a na svůj první gól v rudém dresu stále čeká. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Lukáš Masopust (Slavia Praha) – cca 69,1 milionu korun Jihlavský odchovanec Lukáš Masopust na sebe významně upozornil po přestupu do Jablonce, kde působil čtyři sezony a stal se z něho klíčový hráč týmu. V lednu roku 2019 zamířil do Slavie a od té doby jeho cena pořádně vzrostla. Podle portálu TransferMarkt nyní činí téměř 70 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Guélor Kanga (Sparta Praha) – cca 124,5 milionu korun Už dva roky působí ve Spartě záložník Guélor Kanga, který přišel na Letnou z Červené Hvězdy Bělehrad. Devětadvacetiletý borec z Gabonu se stal nepostradatelným členem mužstva a už nějakou dobu se spekuluje o jeho odchodu do zahraničí, kde je o jeho služby poměrně velký zájem. Podle portálu TransferMarkt by za něho případný zájemce musel zaplatit přes 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Nicolae Stanciu (Slavia Praha) – cca 110,6 milionu korun Když se v české lize objevil v sezoně 2017/18 rumunský reprezentant Nicolae Stanciu, bylo z toho velké pozdvižení. Šikovný a kreativní středopolař však vydržel na Letné pouze rok a pak zamířil za penězi do Saúdské Arábie. Už po půl roce byl ale zpět v Praze, nikoli však v dresu Sparty, nýbrž v Edenu. Ve Slavii se stal oporou týmu a patří k nejlepším hráčům v tuzemské lize co se týče předfinálních přihrávek a přihrávek do gólových šancí. Současná smlouva mu vyprší v roce 2023. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Peter Olayinka (Slavia Praha) – cca 124,5 milionu korun Nigerijský záložník Peter Olayinka zářil v sezoně 2016/17 v české lize v dresu Dukly Praha a svými výkony si řekl o lukrativnější angažmá. Přetahovanou o jeho podpis vyhrála Slavia, kde podepsal smlouvu do konce sezony 2021/22. Už druhým rokem patří v Edenu mezi opory týmu. Jeho cena podle portálu TransferMarkt překročila 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Benjamin Tetteh (Sparta Praha) – cca 41,5 milionu korun Dvaadvacetiletý ghanský forvard Benjamin Tetteh byl v zimě v hledáčku francouzského Nimes, ale (zatím) nadále zůstává ve Spartě. V české lize debutoval už v sezoně 2016/17, kdy nastupoval v dresu Slovácka, další ročník strávil v Bohemians a nyní už druhým rokem hájí barvy letenského klubu. Především minulá sezona se mu z individuálního pohledu hodně povedla, v té současné už je to horší a jeho cena poněkud klesla. Přesto stále stačí na to, aby se objevil v tomto výběru. Foto: Profimedia.cz