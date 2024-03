Nejdražší přestupy z české ligy. 7 hráčů, za které tuzemské kluby inkasovaly alespoň 250 milionů korun

Fotbaloví skauti a manažeři z celého světa mají českou nejvyšší soutěž dobře zmapovanou a vědí o všech podstatných hráčích vše důležité. Je tedy přirozené, že z Fortuna ligy v každém přestupním období odcházejí desítky hráčů do zahraničí. Jen za některé se ale platí (na české poměry) hodně vysoké odstupné. V následujících kapitolách najdete sedm borců, za něž zájemce neváhal vyplatit alespoň deset milionů eur, tedy přes čtvrt miliardy korun.

Pokračování 2 / 8

7. Nicolae Stanciu (Sparta Praha → Al-Ahli) – cca 250 milionů korun

V lednu roku 2018 se spekulovalo, že by Sparta mohla zaplatit za Nicolae Stanciua z Anderlechtu i více než sto milionů korun. Nakonec ho z belgického klubu koupila za trochu menší sumu a udělala z něho v tu chvíli nejdražšího ligového hráče všech dob. Rumunský záložník odehrál v nejvyšší české soutěži 31 zápasů, ve kterých dal deset branek a přidal osm asistencí. A kroužilo kolem něho několik zahraničních klubů a jedné z nabídek Stanciu nakonec neodolal.

Už na konci roku 2018 se o něj zajímal egyptský klub Pyramids FC. Sparta tuto nabídku smetla ze stolu, vábení Al-Ahli už ale ani jedna strana neodolala. Rumunský reprezentant odešel za 250 milionů korun a postaral se o jeden z nejdražších odchodů v ligové historii. Jenže v Saúdské Arábii dlouho nevydržel a kvůli dlužným penězům dokonce stávkoval. Peníze sice nakonec dostal, z klubu ale stejně odešel, a to zpátky do české ligy. Ovšem už ne na Letnou, ale k největšímu konkurentovi do Edenu.

Foto: Profimedia.cz