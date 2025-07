Nejdražší obránce v historii i dlouholetá stálice. 4 fotbalisté, kteří v létě zmizeli z Letné

Odchovanec Opavy v dresu Slezanů v nejvyšší soutěži debutoval už v osmnácti letech a postupně si vytvořil pověst jednoho z nejvýraznějších mladých talentů tuzemské ligy. To nemohlo uniknout pozornosti největších klubů a v lednu 2020 se tak Souček stal posilou Sparty. Na Letné odehrál dvě kompletní sezony, celkově nastoupil do třiapadesáti soutěžních duelů včetně pěti zápasů skupinové fáze Evropské ligy.

Pokračování 3 / 5

Mathias Ross (konec hostování)

Dánský stoper patřil mezi největší sparťanská zklamání uplynulé sezony. Odchovanec Aalborgu na Letnou přišel loni v létě na hostování z tureckého Galatasaraye, v konkurenci v obraně se však neprosadil. Hned na úvod svého angažmá se sice trefil v předkole Ligy mistrů do sítě Shamrocku Rovers, to však z jeho strany bylo, co se pozitiv týče, vše. Celkem za Spartu nastoupil do jedenácti ligových duelů, další dva přidal v poháru a jeden v Lize mistrů proti Atléticu Madrid (0:6). Není tak divu, že možnost trvalého odkupu dánského obránce Pražané nevyužili.

Foto: Profimedia.cz