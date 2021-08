Nejdražší fotbalisté z Letné. 6 hráčů Sparty, kteří mají nyní podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

6. David Moberg Karlsson – 2,2 milionu eur (cca 56 milionů korun)

V prosinci roku 2018 přivedla Sparta na Letnou Švéda Davida Moberga Karlssona. Útočník, který před příchodem do Prahy prošel šesti kluby, podepsal smlouvu na tři a půl roku. V české lize dosud stihl odehrát 60 utkání, ve kterých nastřílel 18 branek a k nim přidal 14 asistencí. V minulém ročníku si vedl skvěle a nastřílel deset gólů. Poté, co loni jeho tržní cena značně poklesla, je nyní podle portálu TransferMatkt vyšší než v době, kdy do Sparty přišel.

Foto: Profimedia.cz