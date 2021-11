Nejde je přehlédnout. 5 zámořských hokejistů, kteří v aktuální extraligové sezoně nejvíc září

Hokejisté zpoza Atlantiku přinášejí do hry českých týmů nové prvky a jsou lákadlem i pro fanoušky. V aktuálním ročníku se na extraligových kluzištích dosud objevilo 20 Kanaďanů a čtyři Američané. Vybrali jsme pětici zámořských borců, kteří v sezoně 2021/22 zatím zanechávají v tuzemské nejvyšší soutěži nejvýraznější stopu. Najdete je následujících kapitolách.

Osmička draftu NHL z roku 2006 se stala během uplynulých tří sezon nepostradatelným hráčem Komety Brno . Třiatřicetiletý Peter Mueller má na kontě téměř tři stovky utkání v elitní zámořské lize, v níž hrál za Phoenix, Colorado a Floridu. V minulém ročníku se stal nejproduktivnějším hráčem české extraligy a také v tom současném mu to jde nadmíru dobře - drží si průměr jednoho bodu na zápas a je nejproduktivnějším brněnským hokejistou.

Předchozí tři sezony strávil kanadský obránce Graeme McCormack na Slovensku, kde postupně oblékal dresy Nitry, Trenčína a Michalovců. Před aktuálním ročníkem podepsal roční kontrakt s opcí v Hradci Králové, kde jsou s výkony třicetiletého borce zřejmě dost spokojení. Odehrál všech 21 zápasů a do statistik si zapsal 13 bodů za dva góly a 11 nahrávek, takže je druhým nejproduktivnějším bekem v týmu a zároveň vůbec nejlepším nahrávačem, což docela dost vypovídá o jeho tvořivých schopnostech.

V roce 2010 prošel obránce Jérémie Blain draftem NHL, když si ho ve čtvrtém kole vybral Edmonton, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevil. Jako řada jeho krajanů se sbalil a vyrazil okusit něco hokejového chleba do Evropy.

Čtyřiadvacetiletý útočník Giorgio Estephan je jedním z hráčů, kteří prošli draftem NHL, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevili. Ještě v minulém ročníku působil v AHL a v soutěži ECHL, v létě se ale rozhodl otestovat své schopnosti v Evropě a vybral si angažmá v Litvínově. Rodák z Edmontonu rychle ukázal, že v něm vězí pozoruhodný hokejový potenciál. Je šikovný, umí to s pukem, má kreativní myšlení, dobře bruslí a dokáže přesně zakončovat. V 21 zápasech posbíral s náramnou lehkostí do statistik 19 bodů a není vyloučeno, že se jednou startu v NHL přece jen dočká.

Landon Bow (Kanada) – Rytíři Kladno

Bilance v sezoně 2021/22: 21 zápasů – průměr 3,29 inkasovaných gólů na utkání, 90,2 % úspěšných zákroků

Extraligový nováček z Kladna má v aktuálním ročníku jediný cíl - udržet se mezi elitou. K tomu by měl pomoci také kanadský brankář Landon Bow, který má zkušenosti z NHL. Urostlý, skoro dvoumetrový obr, nikdy nebyl draftován, ale smlouvu mu nabídl Dallas, za který nastoupil v sezoně 2018/19 do dvou zápasů. Jinak ale trávil čas ve farmářském celku Texas Stars, odkud zamířil letos v létě za svou první evropskou štací za Jaromírem Jágrem do České republiky.

Když si balil kufry, zřejmě ani v nejmenším netušil, že bude v pro něj neznámé soutěži nejvytíženějším brankářem. Z jednadvaceti utkání, které Kladenští dosud odehráli, nechyběl mezi tyčemi ani v jediném z nich. Navíc už se také stihl zapsat jednou asistencí do tabulky produktivity.

Foto: Profimedia.cz