Nejde je přehlédnout. 4 zámořští hokejisté, kteří parádně vstoupili do nové extraligové sezony

Hokejisté zpoza Atlantiku přinášejí do hry českých týmů nové prvky a jsou lákadlem i pro fanoušky. V aktuálním ročníku je na soupiskách extraligových klubů 16 Kanaďanů a deset Američanů. Vybrali jsme kvarteto zámořských borců, kteří do sezony 2023/23 vstoupili ve velkém stylu. Najdete je v následujících kapitolách.

Americký zadák Zach Osburn je extraligovým nováčkem, ale na startu sezony si počíná jako ostřílený harcovník. Šestadvacetiletý hokejista strávil minulý ročník na Slovensku, kde hájil barvy Dukly Michalovce. Dařilo se mu a v 47 zápasech si zapsal do statistik 31 bodů (14+17). V létě se upsal na rok Mladé Boleslavi a v klubu si zatím mnou spokojeně ruce. Osburn naplňuje předpoklady a na ledě vypadá velmi dobře. Na kontě má po úvodních čtyřech duelech tři body za asistence.

Jeho první zastávkou byla liga EBEL, kterou hrál v barvách Villachu a Innsbrücku. Od sezony 2018/19 byl hráčem Sparty a patřil k oporám mužstva. Po dvou letech se rozhodl změnit povětří a upsal se Hradci Králové, kde se stal klíčovým hráčem mužstva. V minulém ročníku posbíral 23 bodů v 48 zápasech, v play-off měl na kontě čtyři body po 18 střetnutích. Pravidelně patří mezi nejproduktivnější ligové zadáky a vypadá to, že také v současné sezoně tomu tak bude. Úvodní čtyři duely ozdobil třemi gólovými asistencemi.

V roce 2010 prošel obránce Jérémie Blain draftem NHL, když si ho ve čtvrtém kole vybral Edmonton, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevil. Jako řada jeho krajanů se sbalil a vyrazil okusit něco hokejového chleba do Evropy.

Stuart Percy (HC Vítkovice)

Obránce Stuart Percy patřil k velkým nadějím kanadského hokeje. V roce 2011 po něm v draftu NHL sáhlo už v prvním kole Toronto, ale v elitní zámořské lize pak odehrál všehovšudy jen tucet zápasů, v nichž posbíral do statistik tři asistence. Až do roku 2020 bojoval o svou šanci ve farmářských týmech v AHL, jenže pak zřejmě pochopil, že NHL je pro něj uzavřenou záležitostí a vydal se do Evropy.

V ročníku 2020/21 hájil barvy klubu Vaasan Sport ve finské lize a v minulých dvou letech oblékal barvy Českých Budějovic. V extralize zůstal, i poté, co mu na jihu Čech vypršela smlouva. Přesunul se do Vítkovic, kde podepsal nový kontrakt na příští dvě sezony. Start v novém klubu mu vyšel na výbornou. V úvodních čtyřech zápasech posbíral tři body za dva góly a asistenci.

