Nejcennější české rukavice. 6 nejdražších přestupů tuzemských fotbalových gólmanů v historii

Nejdražším brankářem v historii světového fotbalu je od roku 2018 Španěl Kepa Arrizabalaga, který přestoupil z Bilbaa do Chelsea za 80 milionů eur. Mezi českými gólmany nenajdeme nikoho, kdo by se k této částce přiblížil, v šesti případech se však za přesun tuzemského muže v rukavicích platilo aspoň pět milionů eur, což také není úplně málo. Tyto transfery najdete zmapované v následujících kapitolách.

5. – 6. Matěj Kovář (Manchester United → Bayer Leverkusen) – 5 milionů eur Čtyřiadvacetiletý brankář Matěj Kovář odešel v lednu roku 2018 jako osmnáctiletý teenager ze Slovácka do Manchesteru United, kde pravidelně chytal v juniorském celku. Na Old Trafford si však místo nevybojoval a klub jej posílal z hostování na hostování. Byl ve Swindonu, v Burtonu a v sezoně 2022/23 se podepsal pod mistrovský titul ve Spartě. Následně ho za pět milionů eur koupil Bayer Leverkusen, se kterým v minulém ročníku vybojoval mistrovský titul v Bundeslize a německý pohár DFB-Pokal. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na sedm milionů eur. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Petr Čech (Sparta Praha → Stade Rennes) – 5 milionů eur Petr Čech začínal v Plzni. Tam ale jeho kvalitám moc nevěřili, a tak mladý brankář zamířil do Blšan. V úvodním ligovém zápase se blýskl proti Spartě, do jejíhož kádru pak v roce 2001 přestoupil. 16 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je (stále) Pavel Nedvěd Na Letné strávil pouhý rok, přesto se nesmazatelně zapsal do srdcí fanoušků. Čech zářil v Lize mistrů, v domácí soutěži zasáhl do 27 zápasů a vytvořil rekord v ligové neprůstřelnosti, který dodnes činí 907 minut. Následně odjel se lvíčaty na „malé" Euro, ve finálovém rozstřelu vychytal Francouze, stal se nejlepším hráčem šampionátu a přestoupil do Rennes. Francouzský klub za něho zaplatil pět milionů eur. Foto: Profimedia.cz

4. Tomáš Vaclík (FC Basilej → Sevilla) – 6 milionů eur Tomáš Vaclík se narodil v Ostravě, s fotbalem začínal ve Vítkovicích, pokračoval na Žižkově a v roce 2012 jej za osm milionů korun koupila Sparta. Vaclík se rychle stal oporou letenského celku, kterému v sezoně 2013/14 pomohl k vítězství v lize i poháru. Když to vidí jinak novináři, trenéři a hráči. 11 let, v nichž se lišili vítězové ankety Zlatý míč a Fotbalista roku Po sezoně zvedl kotvy a zamířil do švýcarské Basileje, která za něj zaplatila zhruba 55 milionů korun. A jeho cena pak ještě výrazně vzrostla. V roce 2018 totiž přestoupil do Sevilly za dalších 155 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

3. Tomáš Koubek (Stade Rennes → FC Augsburg) – 7,5 milionu eur Tomáš Koubek strávil na Letné jedinou sezonou. Poté zamířil do Rennes. Sparta ho koupila po domácím Euru jednadvacítek, na kterém překvapivě dostal přednost před Jiřím Pavlenkou. Pražané za něho poslali do Hradce Králové asi osm milionů korun, Koubek však ještě rok hostoval v Liberci. Pod Ještědem podával výborné výkony a poté byl už sparťanskou jedničkou. Brankářské poklady. 4 gólmani, které Sparta prodala za pořádný ranec peněz Nejdříve se na Letné přetahoval o místo s Martinem Dúbravkou, na konci srpna roku 2017 mu ale přenechal místo jedničky mezi tyčemi a zamířil do Francie. Rennes za něho zaplatilo 78 milionů korun. Ve Francii strávil dva povedené roky a následně zamířil za další výzvou, tentokrát do Německa, kde se upsal Augsburgu. Klub za něj poslal do Rennes sedm a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

2. Petr Čech (Stade Rennes → Chelsea) – 13 milionů eur Nejdražší český brankář historie se ze Sparty nejprve vydal do Rennes, které sloužilo jako jakási mezistanice. Pro jeho kariéru byl tento krok velice důležitý. Petr Čech byl výraznou postavou francouzské Ligue 1 a v sezoně 2003/04 dokonce nejlepším ligovým brankářem. Pak přišel Roman Abramovič a koupil ho do Chelsea. Byli kousek od přestupu na Stamford Bridge. 7 Čechů, které v minulosti chtěla koupit Chelsea V Anglii se tehdejší opora české reprezentace vypracovala mezi absolutní špičku a stabilně patřil mezi nejlepší brankáře světa. Londýnský klub dovedl čtyřikrát k titulu v Premier League, dočkal se také trofeje v Lize mistrů a vyhrál Evropskou ligu. Foto: Profimedia.cz

1. Petr Čech (Chelsea → Arsenal) – 14 milionů eur V minulosti se mnohokrát spekulovalo o možném odchodu Petra Čecha ze Stamford Bridge, ale došlo k němu až v roce 2015, když zamířil za 14 milionů eur do konkurenčního Arsenalu. Stalo se tak poté, co v Chelsea ztratil místo brankářské jedničky, z něhož jej vystrnadil Belgičan Thibaut Courtois. Kdyby přestupoval o pár let dříve, byla by jeho cena podstatně vyšší, i tak se ale tento transfer zařadil mezi ty nejhodnotnější v historii českých fotbalistů a je historicky rekordním transferem mezi tuzemskými gólmany. Foto: Profimedia.cz