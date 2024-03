Nehasnoucí stálice. 15 útočníků z NHL, kteří podávají od sezony 2016/17 nejvyrovnanější výkony

Zažít jednu skvělou sezonu je sice fajn, ale ještě lepší je zaznamenávat vysoce nadprůměrné výkony několik let za sebou. Hráči, kteří to dokážou, jsou v každém sportovním odvětví nesmírně cenění. V hokejové NHL to samozřejmě platí také.



Kdo je aktuálně nejlepším útočníkem v NHL? Na tuto otázku bychom mohli hledat odpověď na základě řady faktorů a pokaždé bychom se asi dobrali k různým výsledkům. Rozhodli jsme se proto jít na věc jinak. Nebudeme hledat „nejlepšího“ forvarda, nýbrž takového, který podává nejkonzistentnější výkony. Téměř osm kompletních sezon, to už je dost dlouhá doba na to, abychom vyloučili faktor jednoho „náhodně“ povedeného období. Nahlédli jsme tedy do statistik a sestavili žebříček podle počtu získaných kanadských bodů od sezony 2016/17 až do současné chvíle. Kdo je v něm na špici, na to odpovídají následující kapitoly.

15. Alexandr Ovečkin (Rusko) Věk: 38 let

Kluby v daném období: Washington Capitals

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 562 (313+249) Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin podepsal před sezonou 2008/09 třináctiletou smlouvu s Washingtonem. V klubu v době podpisu doufali, že by Ovečkin jednou mohl přivést Capitals ke Stanley Cupu, a to se v roce 2018 povedlo, takže peníze vynaložené na jeho mzdu se rozhodně vyplatily. Ovečkin byl v play-off k nezastavení a jeho touha po zisku cenné trofeje strhávala celý tým. Ve 24 zápasech posbíral 27 bodů za 15 branek a 12 nahrávek a zcela po zásluze získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Bezesporu je už nyní jednou z největších postav v historii světového hokeje. Jsou to oni, nejsou to oni? 10 povedených karikatur slavných hokejistů z NHL O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Foto: Profimedia.cz

14. Aleksander Barkov (Finsko) Věk: 28 let

Kluby v daném období: Florida Panthers

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 570 (205+365) Nenechte se zmást jménem. Aleksander Barkov je sice synem bývalého sovětského hokejisty stejného jména, narodil se však v Tampere a kromě ruského má i finské občanství. Barkov je mimořádným talentem, jehož největší devizou je tvořivost, ale také urostlá postava. Měří 191 centimetrů a od puku ho jen tak neodstaví ani zkušení obránci. Trumfová esa mezi mantinely. 10 aktuálně nejlepších středních útočníků v NHL Dvojce draftu z roku 2013 je nyní 28 let a je v nejlepším hokejovém věku. Se dvěma kvalitními křídly po boku je nezastavitelným hráčem. V ročníku 2020/21 vyhrál J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. Ve sbírce úspěchů má také stříbro z mistrovství světa, olympijský bronz a Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče v NHL. Foto: Profimedia.cz

13. Johnny Gaudreau (USA) Věk: 30 let

Kluby v daném období: Calgary Flames, Columbus Blue Jackets

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 582 (184+398) Johnny Gaudreau se stal v roce 2011 až 104. hráčem, který přišel na řadu v draftu NHL, ale v Calgary asi nikdy nezalitovali, že po subtilním křídle sáhli a dali mu důvěru. Jen 175 centimetrů vysoký útočník udivuje báječnou technikou, výborným bruslením a perfektním citem pro přihrávku. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech Jak moc platným hráčem pro tým je, potvrzují i čísla v kolonce trestných minut – Gaudreau je dlouhodobě jedním z nejslušnějších hráčů v NHL a jen málokdy oslabuje mužstvo tím, že by pykal na trestní lavici za nedovolený zákrok. I proto získal v roce 2017 Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana v lize. Navíc je to dlouhodobě jeden z nejlepších forvardů, což dokazuje i po přesunu do Columbusu, kde nyní kroutí druhou sezonu a smlouvu tam má podepsanou až do roku 2029. Foto: Profimedia.cz

12. Mikko Rantanen (Finsko) Věk: 27 let

Kluby v daném období: Colorado Avalanche

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 590 (251+339) Finský útočník Mikko Rantanen strávil svou poslední sezonu v Evropě v dresu TPS Turku (2014/15) a navzdory útlému hokejovému věku (bylo mu tehdy 18 let) měl funkci asistenta kapitána. To dost vypovídá o jeho talentu. Byla to tenkrát už jeho třetí sezona mezi dospělými – poprvé naskočil do seniorské soutěže, když mu bylo šestnáct let. Rantanen se představil dvakrát na mistrovství světa juniorů. V roce 2015 dal v pěti zápasech čtyři góly a patřil k nejvýraznějším postavám finského týmu, kterému pomohl ke stříbrným medailím. O rok později už vedl mladý výběr Suomi jako kapitán a přispěl k titulu světových šampionů pěti body v sedmi duelech. Jediný Čech, ale i 9 velkých osobností NHL. Tihle hoši (také) získali cenu pro nováčka roku v AHL Téměř dvoumetrový a skoro metrák vážící obr je typem hráče, který se valí k brance jako tank a je jen těžko k zastavení. Dokáže tvrdě pracovat v soubojích u hrazení a je nesmírně platný v důležitých momentech zápasů, což předváděl už v nižší soutěži AHL, v níž v sezoně 2015/16 doslova zářil a stal se nejlepším nováčkem ligy. Je to hokejista silný na puku, který má kreativní schopnosti, z nichž těží jeho spoluhráči. Jde spíše o tvůrce hry než o střelce gólů, a často preferuje přihrávku před střelou na branku. Není to sice nijak excelentní bruslař, ale nedostatky vynahrazuje agilitou, a to i v obranné činnosti, kde je díky svým fyzickým dispozicím hodně platný. I díky jeho schopnostem Colorado vyhrálo v roce 2022 Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

11. Patrick Kane (USA) Věk: 35 let

Kluby v daném období: Chicago Blackhawks, New York Rangers, Detroit Red Wings

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 605 (213+392) Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem už třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký a 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. 17 let poté. Jak si vedou (či vedli) hráči, kteří byli v draftu roku 2007 vybráni před Jakubem Voráčkem? Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu minulé sezony klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou podepsal až v průběhu aktuálního ročníku a upsal se na jeden rok Detroitu. Foto: Prfimedia.cz

10. Auston Matthews (USA) Věk: 26 let

Kluby v daném období: Toronto Maple Leafs

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 620 (352+268) V červnu roku 2016 se stal jedničkou draftu Američan Auston Matthews. Ještě před draftem, v létě roku 2015, oznámil, že odchází do Evropy a bude hrát ve švýcarské lize, čímž vzbudil v hokejovém světě velký rozruch. Sezonu 2015/16 strávil v klubu ZSC Lions a ve 36 zápasech nasbíral 46 bodů (24+22). Výjimečné hvězdy. 9 hokejistů, kteří dokázali v NHL získat Calder Trophy i Hart Trophy Hokejoví fanoušci ho mohli vidět v roce 2016 i na mistrovství světa dospělých, kde navzdory nízkému věku patřil k nejlepším hráčům Spojených států a v deseti zápasech nasbíral devět bodů za šest gólů a tři asistence. Jen o pár měsíců dříve pomohl celku USA k bronzu na šampionátu juniorů. Od sezony 2016/17 válí v dresu Toronta a patří k největším oporám týmu a hvězdám ligy. Hned v premiérové sezoně získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže, v roce 2021 se radoval z Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra, kterou získal i o sezonu později a jde si pro ni i v aktuální sezoně. Nádavkem dostal do rukou i Hart Trophy a Ted Lindsay Award. Foto: Profimedia.cz

9. Sidney Crosby (Kanada) Věk: 36 let

Kluby v daném období: Pittsburgh Penguins

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 626 (244+382) Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků posledních let v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou , který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Lemieux, Hemský a spol. Když byli mladí, získali Mike Bossy Trophy, pak se z nich staly osobnosti NHL V šestatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, v letech 2010 a 2017 si odnesl Maurice Richard Trophy a Stanley Cup vyhrál třikrát – naposled v roce 2017, kdy se stal podruhé v řadě nejužitečnějším hráčem play-off. Kromě toho je dvojnásobným vítězem olympijských her (2010, 2014).Už nyní figuruje mezi největšími hokejovými velikány všech dob. Foto: Profimedia.cz

8. Brad Marchand (Kanada) Věk: 35 let

Kluby v daném období: Boston Bruins

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 626 (245+381) Pětatřicetiletého útočníka Bostonu Brada Marchanda občas za jeho nečistou hru odsuzují dokonce i fanoušci Bruins, a to už je co říct. Rád hraje do těla, ale o tom, že by jeho hra byla košer, by se dalo s úspěchem pochybovat. Dvojnásobný juniorský mistr světa, zlatý šampion z turnaje v Rusku i vítěz Světového poháru je proslulý štěkáním nadávek na protihráče i přifilmovanými pády. Říká se o něm, že tak jako on nesimulují ani fotbalisté. Mistři nahrávek. 11 aktivních hráčů, kteří nasbírali nejvíc asistencí v play-off NHL Jenže on je to také excelentní hokejista, který je už dlouhá léta jedním z pilířů mužstva. V NHL kroutí už patnáctou sezonu a blíží se metě tisícovky odehraných utkání v základní části soutěže, přičemž si drží průměr téměř jednoho kanadského bodu na zápas. Je vynikajícím a pohotovým střelcem, ale také báječným nahrávačem. Foto: Profimedia.cz

7. Mitchell Marner (Kanada) Věk: 26 let

Kluby v daném období: Toronto Maple Leafs

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 627 (191+436) Čtyřkou draftu v roce 2015 se stal Kanaďan Mitchell Marner. V NHL debutoval v ročníku 2016/17 a v nováčkovské sezoně posbíral v Torontu 61 kanadských bodů. Taky si odbyl premiéru na mistrovství světa a v dresu Kanady dal čtyři góly, ke kterým přidal osm nahrávek. V další sezoně si připsal do statistik 69 bodů a v té následující už se přiblížil ke stovce (26+68). 9 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2015 vybráni před Pavlem Zachou? Před startem ročníku 2019/20 podepsal s Javorovými listy lukrativní šestiletý kontrakt, který z něho udělal jednoho z nejlépe placených hráčů v lize. V minulé sezoně mu chyběl jen bod k pokoření stobodové mety v základní části soutěže. V NHL si drží průměr více než jednoho bodu na utkání. Foto: Profimedia.cz

6. David Pastrňák (Česká republika) Věk: 27 let

Kluby v daném období: Boston Bruins

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 651 (314+337) David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi loni v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Nejvíckrát mezi elitou. 7 českých hokejistů, kteří si aspoň třikrát zahráli v Utkání hvězd NHL Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

5. Artěmij Panarin (Rusko) Věk: 32 let

Kluby v daném období: Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, New York Rangers

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 666 (221+445) Ruský útočník Artěmij Panarin zazářil v NHL hned ve své premiérové sezoně 2015/16 a válel v ní jako ostřílený mazák. Ne náhodou získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Mladý dravec těžil z toho, že naskakoval na led vedle fenomenálního Patricka Kanea. Ti dva si spolu náramně rozuměli. Štastlivci i bojovníci. 11 týmů, které v sériích o Stanley Cup nejvíckrát utekly hrobníkovi z lopaty Tehdy hrál Panarin ještě za směšné peníze, takže si v Chicagu mohli spokojeně mnout ruce, protože jeho výkony mnohonásobně předčily i ta nejoptimističtější očekávání. Po dvou letech v Chicagu oslňoval dvě sezony v Columbusu a nyní kroutí pátý rok v dresu New Yorku Rangers. Patří mezi největší persony ligy a zároveň je také jedním z nejlépe placených hráčů. S klubem má podepsanou smlouvu do roku 2026, která mu vynese v současném ročníku 11 milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

4. Nikita Kučerov (Rusko) Věk: 30 let

Kluby v daném období: Tampa Bay Lightning

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 684 (246+438) Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu i Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Třicetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu až do roku 2027 zajistí průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti. V aktuální sezoně mu přistane na účtu deset milionů dolarů a nejspíše to budou opět velmi dobře vynaložené peníze. Foto: Profimedia.cz

3. Nathan MacKinnon (Kanada) Věk: 28 let

Kluby v daném období: Colorado Avalanche

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 706 (261+445) Nathan MacKinnon se stal v roce 2013 jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo moc vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátořili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. V další sezoně se dostal na 99 bodů a předloni přivedl mužstvo ke Stanley Cupu. Pracháči. Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24 Je s podivem, že hráč jeho kvalit dosud nezískal Hart Trophy nebo Art Ross Trophy, ale vypadá to, že v aktuální sezoně si minimálně pro jedno z těchto ocenění cílevědomě jde. Pokud bude pokračovat v nasazeném tempu, mohl by mít po skončení základní části soutěže na kontě přes 130 bodů a možná i padesát nastřílených gólů. Foto: Profimedia.cz

2. Leon Draisaitl (Německo) Věk: 28 let

Kluby v daném období: Edmonton Oilers

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 757 (314+443) Leon Draisaitl je společně s Timem Stützlem nejvýše draftovaným německým hokejistou v historii NHL. V roce 2014 si ho vybral jako třetího v celkovém pořadí Edmonton. Syn bývalého trenéra extraligových Pardubic či Hradce Králové a někdejšího skvělého hokejisty Petera Draisaitla je komplexním hráčem, který si poprvé zahrál v NHL už v sezoně 2014/15, kdy naskočil do 37 zápasů a zaznamenal devět bodů (2+7). V dalším ročníku pak ukázal, že je opravdu výjimečným talentem. Legendární trojky. 9 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako třetí v pořadí Draisaitl má vynikající útočné instinkty, je výborným bruslařem, je silný na puku a kreativní. Kromě toho umí číst hru a předvídá, co se na ledě stane, takže dokáže být ve správný okamžik na správném místě. V minulé sezoně už počtvrté v kariéře pokořil v základní části stobodovou hranici a v té současné ji zřejmě bude opět atakovat. V létě roku 2017 podepsal v kanadském klubu osmiletý kontrakt, který mu zajišťuje do roku 2025 průměrnou roční mzdu ve výši osmi a půl milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

1. Connor McDavid (Kanada) Věk: 27 let

Kluby v daném období: Edmonton Oilers

Počet bodů od sezony 2016/17 do současnosti: 896 (309+587) „Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. A opravdu - Gretzkymu vyrostl zdatný následovník. Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech. Sběratelé čepic a klobouků. 9 aktivních hokejistů, kteří nastříleli v NHL aspoň 10 hattricků Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Dosud posbíral v 624 zápasech 944 bodů za 325 branek a 619 nahrávek a pětkrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přesilovky Edmontonu si bez jeho přítomnosti na ledě nelze představit. Třetinu všech bodů, které posbíral v základní části soutěže, zaznamenal právě při hře v početní výhodě. Foto: Profimedia.cz