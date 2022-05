Nedostali pořádnou šanci. 15 Čechů, kteří odehráli v NHL nejméně zápasů

Na jedné straně je Jaromír Jágr s více než 1 700 zápasy odehranými v základní části NHL, na straně druhé hráči, kteří do nejslavnější hokejové soutěže jen nesměle nakoukli a tím to pro ně skončilo. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 15 českých hokejistů, kteří odehráli v NHL nejméně utkání. Do žebříčku jsme zařadili jen borce, kteří v zámoří v současnosti nepůsobí nebo už ukončili kariéru.