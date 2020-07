(Ne)chtěný Zahustel. Podívejte se, kde by mohl pokračovat neoblíbený obránce Sparty

Devětadvacetiletý Ondřej Zahustel patří Spartě, která ho na jaro poslala hostovat do Slovácka. Stále se může stát, že se na Letné ještě prosadí zpátky do sestavy, s tím se ale v současné době moc nepočítá. Kouč Václav Kotal má totiž na post pravého beka k dispozici Andrease Vindheima a Michala Sáčka. Zahustel tak nejspíš odejde na další hostování…

Jablonec zbrojí na Evropskou ligu. Na sever Čech už přišli Robert Hrubý nebo Václav Pilař a spekuluje se také o tom, že by tým Petra Rady mohl posílil i Ondřej Zahustel. Jablonecký boss Miroslav Pelta má zájem taky o další hráče Sparty, zato na opačnou stranu by se mohl stěhovat Libor Holík.

FK Mladá Boleslav

I toto je téma. Byla to právě Mladá Boleslav, kde se Zahustel „ukázal“ a odkud se dostal do Sparty. Ve městě Škodovky nabral parádní formu, díky které zaujal i reprezentační trenéry. V Mladé Boleslavi to devětadvacetiletý bek dobře zná, spolu s ním by se do týmu Jozefa Webera mohli stěhovat i Václav Drchal a Filip Havelka.

