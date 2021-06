Nechtění Sparťané. 6 hráčů z Letné, kteří by už brzy mohli posílit jiné ligové kluby

Očekává se, že Sparta bude aktivní na přestupovém trhu a přivede několik zajímavých posil. O některé hráče ale taky přijde. Srdjan Plavšič je na cestě do Slavie, na Letnou se nejspíš nevrátí ani Benjamin Tetteh a na odchodu jsou i další hráči, kteří by mohli zamířit do ostatních ligových týmů. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Milan Heča Bilance v sezoně: 8 zápasů / 11 inkasovaných gólů Sezonu začal jako sparťanská brankářská jednička. Milan Heča ale svou pozici neuhájil, přednost poté dostal Florin Nita a ten také podepsal na Letné novou smlouvu. Navíc se počítá s návratem Dominika Holce, jenž se rozchytal na hostování v Polsku, a sparťanská mise třicetiletého Heči by se tak mohla uzavřít. Vrátí se do Slovácka, odkud v roce 2018 do Sparty zamířil? Foto: Profimedia.cz

Ondřej Zahustel Bilance v sezoně: 13 zápasů / 2 góly (všechno v Mladé Boleslavi) Devětadvacetiletý obránce přišel do Sparty v rozehraném ročníku 2015/16 z Mladé Boleslavi. Na Letné si vybudoval dobrou pozici, dostal se do základní sestavy a hrával pravidelně. Stal se ale častým terčem kritiky sparťanských fanoušků a postupně o své místo přicházel. Loni hostoval ve Slovácku, letošní podzim byl v Mladé Boleslavi a nový klub si bude hledat i tentokrát. Zamíří zase do města Škodovky? Foto: Profimedia.cz

Dominik Plechatý Bilance v sezoně: 10 zápasů / 0 gólů Spartu zejména během podzimu trápila rozsáhlá marodka, a tak Dominik Plechatý dostal více prostoru, než sám čekal. Dvaadvacetiletý obránce vyloženě nepropadl, ovšem že by zářil, to se také říct nedá. V lize nastoupil naposledy v lednu a na Letné s ním nyní příliš nepočítají. Dříve hostoval v Jablonci a očekává se, že se na další ligové hostování vydá i nyní. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

David Lischka Bilance v sezoně: 5 zápasů / 0 gólů Do Sparty přicházel s tím, že by se výhledově měl stát stoperem číslo jedna. I proto mu v úvodu byly tolerovány chyby, které na hřišti vyrobil, jenže David Lischka se nerozehrál k výkonům, jaké se od něj na Letné čekaly, a letos byl ve hře už jen pětkrát. Pavel Vrba jej do akce neposlal ani jednou a Sparta se nebude bránit jeho odchodu. Jablonci, odkud do Sparty zamířil, by se třiadvacetiletý stoper mohl hodit. Zájem by o něj mohly mít i další kluby. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Michal Trávník Bilance v sezoně: 18 zápasů / 0 gólů Stejně jako Lischka, tak i Michal Trávník přišel do Sparty z Jablonce. Na severu Čech byl dominantní a v sezoně 2018/19 se blýskl deseti góly a stejným počtem nahrávek. Jenže na Letné se mezi střelce nezapsal ani jednou, během dvou let si připsal pouhé tři asistence, a i když dostal hodně prostoru, tak o svých kvalitách příliš nepřesvědčil. Sparta by se jeho odchodu nebránila, zato ve Slovácku, kde dříve působil, by jej viděli velmi rádi. Sedmadvacetiletého záložníka však lákají i do Polska. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia