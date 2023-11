Nechá je za zády. 6 skvělých hráčů, jež by měl David Pastrňák brzy přeskočit v historické tabulce střelců v NHL

Pokud bude pokračovat v nastoleném tempu střílení branek, pak by David Pastrňák mohl poskočit do konce aktuální sezony v historické tabulce NHL o pěkný kus nahoru. Momentálně má na kontě 314 gólů a nedávno nechal za svými zády takové legendy jako je Pavel Dacjuk či Todd Bertuzzi. Velmi brzy může pokořit další bývalé hvězdy. Někdejší skvělé borce, jež (zřejmě) ještě do konce kalendářního roku nechá za sebou, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 Dave Gagner (318 branek) Kanadský centr Dave Gagner sice během kariéry nevyhrál žádnou cennou trofej, přesto patřil na konci 80. a v 90. letech k největším hvězdám NHL. V roce 1983 si ho jako 12. hráče v celkovém pořadí vybrali newyorští Rangers poté, co v juniorské soutěži OHL ohromil v dresu celku Brantford Alexanders ziskem 121 bodů v 70 zápasech. V barvách Rangers odehrál tři úvodní sezony, nejlepší část kariéry však strávil v Minnesotě, kde se stal kultovním hráčem a klubovou legendou. Démoničtí střelci. Tihle Češi nasázeli v historii NHL nejvíc gólů proti jednotlivým týmům V barvách North Star odehrál pět po sobě jdoucích ročníků, v nichž nastřílel přes 30 branek – dvakrát dokonce pokořil metu 40 gólů v základní části soutěže. Přes třicet přesných tref pak zaznamenal ještě po přesunu klubu do Dallasu. Nejblíže k zisku Stanley Cupu byl v sezoně 1990/91. V základní části tehdy posbíral v 73 utkáních 82 bodů a nastřílel 40 gólů, v play-off si zapsal do statistik 27 bodů (12+15) v 23 střetnutích. Ve finále však jeho tým padl s Pittsburghem 2:4 na zápasy. S NHL se loučil s bilancí 946 odehraných duelů a ziskem 709 bodů (318+401). Jeho syn Sam, který je momentálně hráčem Edmontonu, už stihl v NHL odehrát přes tisíc utkání.

Pokračování 3 / 7 Clark Gillies (319 branek) Kanadský útočník Clark Gillies je důkazem, že i prvotřídní rváč může být skvělým hokejistou. Působil dvanáct sezon v nejslavnější éře New Yorku Islanders a výrazně přispěl k zisku čtyř Stanley Cupů. Zapovězená numera. 10 čísel, jež byla v klubech NHL nejčastěji vyřazena a nikdo je už nebude nosit Odehrál 958 zápasů v základní části soutěže a ani jednou se během sezony nedostal přes sto trestných minut. V součtu se však přehoupl přes tisícovku. Zároveň ale také dokázal nasázet soupeřům přes 300 gólů a téměř u čtyř stovek byl zapsán jako nahrávač. Kromě excelentních hokejových schopností to byl vyhlášený a nekompromisní ochránce tehdejších hvězd týmu – Mika Bossyho či Bryana Trottiera. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Justin Williams (320 branek) Druhé jméno kanadského útočníka Justina Williamse mohlo znít „Mr. Konzistence“. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu (2006, 2012 a 2014) strávil kariéru ve čtyřech klubech – ve Philadelphii, Carolině, Los Angeles a Washingtonu. Během 19 sezon odehrál 1264 utkání, ve kterých posbíral 797 bodů, z toho 320 za branky. Byl to spolehlivý pracant, navíc pořád zdravý jako buk – během kariéry chyběl na ledě jen v několika zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Bobby Carpenter (320 branek) Třetí výběr draftu z roku 1981, kdy po něm sáhl Washington, se okamžitě etabloval v sestavě Capitals a v prvních dvou sezonách nastřílel shodně 32 branek. Dodnes je Bobby Carpenter osmým nejproduktivnějším osmnáctiletým útočníkem v historii NHL. Životní sezonou se však pro něho stal ročník 1984/85, tedy jeho čtvrtý v elitní lize, v němž dokázal nasázet rivalům 53 gólů. Při pohledu do jeho statistik z nich trčí tento výkon jako vztyčený palec. Později už se nikdy nedostal nad 27 branek. Dokonce má během kariéry na kontě stejný počet sezon s méně než deseti góly jako s dvaceti a více trefami. Pubertální tahouni týmu. 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých útočníků v historii NHL Carpenter se svým rekordním střeleckým výkonem stal legendou – byl to první hokejista narozený ve Spojených státech, který dokázal během sezony pokořit metu 50 branek. Od té doby už pak šla jeho produktivita dolů. Kariéru zakončil šesti ročníky v dresu New Jersey Devils a v roce 1995 se radoval ze zisku Stanley Cupu.

Pokračování 6 / 7 Tony McKegney (320 branek) V roce 1978 vybojoval kanadský útočník Tony McKegney bronz na mistrovství světa juniorů. Tehdy byl hvězdou soutěže QMJHL a věštila se mu skvělá budoucnost. V draftu téhož roku po něm sáhli ve druhém kole skauti Buffala a hned v ročníku 1978/79 naskočil téměř na plný úvazek do NHL – v premiérové sezoně odehrál 52 utkání a posbíral 22 bodů. „Tohle je hra bílých, negře!“ aneb Příběh prvních černochů v NHL Od dalšího ročníku už byl pilířem v sestavě Sabres a v dresu tohoto klubu hrál do konce sezony 1982/83, načež se přesunul do Quebecu a následně do Minnesoty. Čtyřikrát během 13 let dlouhé kariéry v elitní zámořské lize se prostřílel nad hranici 30 branek, jednou pokořil metu 40 gólů v základní části soutěže. Do důchodu odcházel s bilancí 912 odehraných zápasů a ziskem 639 bodů (320+319). Žádného dalšího úspěchu od třetího místa na světovém šampionátu juniorů v roce 1978 se už však nedočkal.

Pokračování 7 / 7 Olli Jokinen (321 branek) Sedmnáct sezon v NHL čítala kariéra finského útočníka Olliho Jokinena. Sice si během ní ani jednou nezahrál v Utkání hvězd, nebyl ohodnocen žádnou individuální trofejí ani nevyhrál Stanley Cup, přesto však patřil k výrazným osobnostem elitní ligy během první dekády tohoto tisíciletí. Jokinena draftovali Kings z Los Angeles v roce 1997 a hned v první sezoně po draftu dostal první šanci předvést, co v něm vězí. V Kalifornii však dlouho nepobyl, protože před ročníkem 1999/2000 zamířil do New Yorku a po roce na Long Islandu se upsal Floridě. Sedm let v dresu Panthers bylo bezpochyby jeho nejlepším obdobím kariéry. Čtyři sezony byl kapitánem mužstva a především v sezoně 2005/06 a v té následující bodově exceloval ziskem 89 a posléze 91 kanadských bodů v základní části. Měl však smůlu, že v té době neměla Florida konkurenceschopný tým a ani jednou se s ním neprobojoval do play-off. Kanonýři ze severu Evropy. 10 nejlepších finských ostrostřelců v historii NHL V roce 2008 slunný poloostrov opustil a postupně hájil barvy Phoenixu, Calgary, New Yorku Rangers, Winnipegu, Nashvillu, Toronta a St. Louis Blues. Tečku za profesionální dráhou udělal v roce 2015. Ve statistikách má 1231 utkání a 750 bodů (321+429). V play-off však odehrál pouhých šest střetnutí a zaznamenal pět bodů (2+3). Foto: Profimedia.cz