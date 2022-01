Nechá je za zády. 6 skvělých hráčů, jež by Jakub Voráček měl brzy přeskočit v historické tabulce nahrávačů v NHL

Možná už v příští sezoně by Jakub Voráček mohl poskočit na druhé místo v počtu asistencí v NHL mezi českými hráči a nechat za sebou Patrika Eliáše. Ještě dříve však pokoří řadu jiných legend elitní zámořské ligy. Momentálně má na kontě 544 nahrávek a cestou k metě 600 asistencí může pokořit v historické tabulce NHL nejednu bývalou hvězdu. Borce, jež (zřejmě) velmi brzy nechá za svými zády, najdete v následujících kapitolách.

Mark Howe (545 asistencí)

Legendárního Gordieho Howea s jeho 1049 asistencemi Jakub Voráček téměř určitě nikdy nepřekoná, ale jeho syna Marka už má těsně před sebou. Stačí mu jediná gólová nahrávka, aby ho dostihl a každou další se mu pak bude vzdalovat.

Na rozdíl od svého slavného otce hrál Mark na postu obránce, ale i tak byl nesmírně produktivní. V jeho předlouhé kariéře, která čítala v NHL 16 sezon, se během tří ročníků dostal nad průměr více než jednoho bodu na zápas. Nebýt toho, že na začátku kariéry působil šest let v konkurenční soutěži WHA, byly by jeho statistiky v NHL ještě působivější. I tak ale stojí za to. Odehrál 929 utkání a zaznamenal 742 bodů (197+545). Kariéru rozdělil mezi tři kluby – Hartford, Philadelphii a Detroit.

V sezoně 1979/80 byl nejproduktivnějším a nejlépe střílejícím zadákem v lize, v ročníku 1985/86 zase vyhrál +/- bodování s 85 kladnými body. V tomto ohledu byl také nejlepší v play-off v letech 1987 a 1989, což jasně vypovídá o jeho přínosu pro mužstvo. Čtyřikrát si zahrál All-Star Game, doma má stříbrnou medaili z olympiády a byl uveden do Hokejové síně slávy, ale ze Stanley Cupu se nikdy neradoval. Po skončení hráčské kariéry začal pracovat v Detroitu jako skaut a dnes je tam na této pozici šéfem.

