Nečekaný problém. Podívejte se, kdo v baráži (ne)může hrát na místě pravého beka

Nejdřív jedna nadějná zpráva. Patrik Schick se uzdravuje a mohl by zasáhnout do baráže o postup na mistrovství světa v Kataru. Nečekané komplikace ale mohou nastat na pravém kraji obrany. Kdo je (nebo není) ve hře? Podívejte se.

Poslední únorový týden vedení West Hamu zveřejnilo zprávu, že Vladimír Coufal je po operaci. Doba jeho návratu? Neznámá. Pokud se však nestihne uzdravit do začátku baráže, bude to pro národní tým obrovská ztráta. Devětadvacetiletý bek totiž patří ke klíčovým hráčům družiny kouče Šilhavého.

Nebýt Vladimíra Coufala, tak v reprezentaci nastupuje pravidelně. Takto ale dostává minimum prostoru, a tak se soustředí především na klubovou kariéru v Hoffenheimu. Z reprezentačního podzimu se Pavel Kadeřábek omluvil, aby se dal zdravotně do pořádku. Část sezony skutečně vynechal, mimo hru byl i v lednu, poslední čtyři bundesligové zápasy už ale odehrál. Pomohl by i reprezentaci?

Pokud by k dispozici nebyli Coufal ani Kadeřábek, musí národní tým hledat dál. Možností by byl i Aleš Matějů, který toho už pod koučem Šilhavým odehrál poměrně dost. Nastupoval sice převážně na levém kraji obrany, může ale hrát i napravo. Minulý týden odehrál svůj první zápas po zimním příchodu do Benátek, které působí v italské Serii A.

Další možnosti

Pokud by z nějakých důvodů nemohl být povolán ani jeden z uvedených hráčů, museli by trenéři národního týmu improvizovat. Na post pravého beka by se teoreticky mohl stáhnout Lukáš Masopust (na snímku), který ve Slavii ukázal, že může hrát kdekoliv. V Liberci zase působí zkušený Theodor Gebre Selassie, jenž by třeba mohl pomoct. Plzeň má na soupisce Milana Havla a od zimy taky Libora Holíka, další varianty už ale nejsou.

Foto: Profimedia.cz